La tisana della longevità si fa con l’alloro. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, tutti i benefici.

Tisana di alloro: il segreto di longevità

L’alloro è un erba aromatica le cui foglie sono utilizzate per preparare ad esempio diversi piatti ma sono ottime anche per realizzare delle tisane. Se sin lasciano le foglie in infusione infatti si dà vita a un elisir di longevità, in quanto l’alloro ha tante proprietà benefiche e la tisana di alloro è quindi ottima per digerire e dormire bene, oltre che per abbassare la pressione. Ma andiamo a vedere adesso insieme tutti i benefici della tisana di alloro.

Tisana di alloro: tutti i benefici

Le foglie di alloro sono ricche di proprietà e portano molti benefici. Preparare quindi una tisana di alloro è una ottima scelta per il proprio benessere e la propria salute. Prima di andare a vedere come preparare una tisana di alloro, vediamo quali sono tutti i benefici:

Digestione : grazie alle sue proprietà digestive, al tisana di alloro è appunto ottima per aiutare la corretta digestione, per questo è bene assumerla dopo cena. Inoltre contrasta anche il bruciore di stomaco.

: grazie alle sue proprietà digestive, al tisana di alloro è appunto ottima per aiutare la corretta digestione, per questo è bene assumerla dopo cena. Inoltre contrasta anche il bruciore di stomaco. Effetto rilassante: la tisana di allora ha anche un effetto rilassante, proprio per questo motivo aiuta a dormire meglio perché favorisce il sonno.

la tisana di allora ha anche un effetto rilassante, proprio per questo motivo aiuta a dormire meglio perché favorisce il sonno. Antisettico: è ottima come disinfettante per combattere le infezioni.

è ottima come disinfettante per combattere le infezioni. Espettorante naturale: essendo appunto un espettorante naturale consente di combattere i malanni di stagione.

essendo appunto un espettorante naturale consente di combattere i malanni di stagione. Dimagrire: la tisana di allora aiuta a eliminare i gas e i liquidi in eccesso ed è quindi un’ottima alleate per chi vuole dimagrire.

la tisana di allora aiuta a eliminare i gas e i liquidi in eccesso ed è quindi un’ottima alleate per chi vuole dimagrire. Colesterolo cattivo: grazie alla presenza di acido caffeico è in grado di contrastare il colesterolo cattivo e quindi di migliorare la salute del cuore.

grazie alla presenza di acido caffeico è in grado di contrastare il colesterolo cattivo e quindi di migliorare la salute del cuore. Pressione: infine è ottima perché regola la pressione, adatta soprattutto quindi a chi soffre di pressione alta.

Tisana di alloro: come si prepara?

Dopo aver visto quelli che sono tutti i benefici della tisana di alloro, andiamo a vedere insieme come prepararla. Innanzitutto si può fare sia con foglie fresche, sia con foglie essiccate. Iniziamo a vedere come si prepara la tisana con foglie essiccate di alloro:

Sono sufficienti 3 grammi in 100 millilitri di acqua;

Lasciare in infusione almeno 5 minuti;

Filtrare;

Infine si può bere la tisana. E’ consigliato berla con calma.

Se invece si vuole preparare la tisana di alloro con foglie fresche:

Prendere 3 o 4 foglie fresche di medie dimensioni ogni 250 ml di acqua;

A questo punto si deve eliminare la venatura centrale delle foglie;

Ora è possibile mettere l’acqua in un pentolino, aggiungere le foglie di alloro e farle bollire per 10 minuti;

Dopo di che si lascia raffreddare un pochino per poi filtrare.

Si può bere la tisana.

In media sia che si voglia preparare la tisana con foglie essiccate, sia che si voglia prepararla con foglie fresche, è consigliabile non superare le 3 tazze al giorno.