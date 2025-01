Un festival di successi per il cinema

Il Capri, Hollywood Festival ha celebrato la sua 29esima edizione con un trionfo di emozioni e riconoscimenti. Tra i film in gara, Emilia Pérez ha conquistato ben sei premi, inclusi il prestigioso titolo di miglior film e il premio per la miglior attrice a Karla Sofia Gascón. Questo successo non solo evidenzia la qualità della pellicola, ma anche l’importanza crescente del cinema latinoamericano nel panorama internazionale.

Riconoscimenti e premi speciali

Il festival, che si è concluso con una cerimonia emozionante, ha visto la partecipazione di artisti di fama mondiale. L’attore Franco Nero, co-chair del board dell’Istituto Capri nel Mondo, ha annunciato i vincitori, tra cui The Brutalist di Brady Corbet, che ha ricevuto tre premi, e Conclave, che ha visto il regista Edward Berger trionfare come miglior regista. La presenza di nomi illustri come Gianni Quaranta e Phil Palmer ha reso l’evento ancora più speciale.

Un palcoscenico per il talento emergente

Oltre ai premi per i film, il festival ha messo in luce anche il talento emergente. Il premio per la miglior sceneggiatura è andato a Anora di Sean Baker, mentre il miglior film d’animazione è stato assegnato a Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, in arrivo su Netflix. Questi riconoscimenti non solo celebrano il lavoro di artisti affermati, ma offrono anche una piattaforma per i nuovi talenti del settore.

Un evento sostenuto da importanti partner

Il Capri, Hollywood Festival è stato realizzato con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Campania, e ha visto la partecipazione di partner prestigiosi come Intesa Sanpaolo e Frecciarossa. Questo sostegno ha permesso di creare un evento di grande rilevanza, capace di attrarre l’attenzione di media e pubblico. La lista completa dei premi è disponibile sul sito ufficiale del festival, caprihollywood.com.