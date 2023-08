Scopriamo la data di uscita, la trama e il cast di The Upshaws 4, che sta per uscire su Netflix.

The Upshaws 4 su Netflix: la data di uscita

La quarta stagione di The Upshaw sta per debuttare su Netflix. La terza stagione è uscita a febbraio e, proprio come le precedenti, è riuscita a conquistare il pubblico. Si tratta di una sitcom familiare con Wanda Skyes e Mike Epps, che ha già conquistato tutti i telespettatori, grazie alla sua trama divertente e appassionante, che racconta le vicende di questa famiglia afro-americana, tra scontri, momenti divertenti e momenti di vita quotidiana e familiare. Un viaggio all’interno di questa meravigliosa famiglia, che riuscirà a regalare delle grandi emozioni a tutti gli spettatori. La quarta stagione di The Upshaws uscirà giovedì 17 agosto 2023 su Netflix, in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

The Upshaws 4 su Netflix: la trama e il cast

La sitcom parla di Bennie Upshaw, interpretato da Mike Epps, capofamiglia di una famiglia afroamericana della classe operaia di Indianapolis, meccanico affascinante che fa del suo meglio per prendersi cura della sua famiglia, della moglie Regina, interpretata da Kim Fields, delle due giovani figlie, del primogenito, del figlio adolescente Kelvin di Bennie, concepito durante un periodo di crisi con Regina. Presente anche la cognata Lucretia, interpretata da Wanda Skyes, sorella maggiore di Regina e antagonista di Bennie. In questa nuova stagione. La famiglia Upshaw affronterà nuove opportunità professionali e avrà aspirazioni più ambiziose. Riusciranno anche a superare qualche problema di salute, grazie alla loro unione. Nell’ultima stagione gli spettatori hanno seguito Regina in cerca di lavoro, che alla fine ha trovato in una clinica. Nello stesso tempo non ha rinunciato all’idea di conseguire il desiderato master e tornare agli studi universitari. Intanto, Kelvin ha deciso di vivere insieme a suo padre.

Lo show ha debuttato nel 2021 e ha ottenuto un grande successo. Bennie e Regina si sono innamorati al liceo e cercano di fare del loro meglio per i propri figli. La famiglia è composta dalle figlie Aaliyah, interpretata da Khali Spaggins, e Maya, interpretata da Journey Christine, dal figlio maggiore Bernard Jr, interpretato da Jermelle Simon, e Kelvin, interpretato da Diamond Lyons, figlio di Bennie e Tasha, interpretata da Gabrielle Dennis, che ha la stessa età di Aaliyah ed è stato concepito quando Bennie pensava che lui e Regina si fossero lasciati. The Upshaws è stata creata da Regina Y. Hicks e Wanda Sykes.