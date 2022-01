Non solo un grande attore, anche un regista: George Clooney non smette mai di stupire i suoi fan e il mondo del cinema in generale. Arriva direttamente su prime video The tender bar, con una trama accattivante che vanta come protagonista la star Ben Affleck.

Con lui c’è Daniel Ranieri, star di Youtube di 10 anni. Al centro del film abbiamo una storia di paternità, ripiena di sogni e aspettative, in questo caso con un focus sull’esperienza maschile. La pellicola dimostra una sceneggiatura emozionante e delicata, dalle sfumature dickensiane.

The tender bar: trama del film

È disponibile direttamente su prime video dal 7 Gennaio 2022, ed è un film davvero imperdibile, l’ultimo diretto da George Clooney.

Si tratta di The tender bar, e la trama vi emozionerà sicuramente. La storia è ambientata nel 1972, a Long Island, e segue il piccolo J.R. Maguire come protagonista. Il bambino ha nove anni e vive con la madre, i nonni e lo zio. Non ha mai incontrato il padre, un dj radiofonico che conosce solamente tramite la voce, grazie all’ascolto dei sui programmi. Nonostante questa mancanza, J.R.

riesce a formare una profonda connessione maschile con il nonno, ma soprattutto con lo zio Charlie. Sarà proprio lo zio a diventare per lui un vero padre, accompagnandolo nella sua vita quotidiana.

Il bambino cresce aiutando lo zio con il suo bar chiamato The Dickens, in cui impara e si diverte, vedendo lo zio sempre come una figura di riferimento. Quando J.R. confessa di voler diventare uno scrittore, Charlie gli regala una macchina da scrivere, ed è sempre lui a spingerlo a frequentare la scuola dei suoi sogni, Yale. The tender bar racconta una storia di formazione toccante e positiva, in cui i sogni non sono mai impossibili se ci impegniamo al cento per cento per raggiungerli. Importante è anche il tema della famiglia, non necessariamente legata da stretti legami di sangue, quanto da interessi e affinità in comune.

Il cast e la storia vera

La grandezza di The tender bar si misura anche nel cast di qualità che popola la storia. Primo fra tutti lo zio Charlie, interpretato da Ben Affleck. Al suo fianco, nel ruolo del protagonista J.R. c’è Daniel Ranieri, piccola star di Youtube America che ha solo 10 anni. Una volta cresciuto, il personaggio è interpretato dall’attore Tye Sheridan. A prestare il volto alla madre del bambino c’è Lily Rabe, attrice ricorrente della serie tv American Horror Story. Infine, nei panni del nonno (altra figura fondamentale nella crescita del protagonista del film) c’è Christopher Lloyd, l’iconico Doc Brown dei film di Ritorno al futuro.

Dietro la trama di The tender bar si cela in realtà una storia vera. Il film infatti ripercorre i passi di J. R. Moehringer, un famoso giornalista e scrittore americano. L’uomo iniziò a lavorare come fattorino al The New York Times, per poi diventare corrispondente del Los Angeles Times. Nel 2000 ha vinto anche un Premio Pulitzer per il giornalismo di approfondimento e costume. Nel 2005 ha pubblicato il suo primo romanzo, Il bar delle grandi speranze (in originale The tender bar) da cui nel 2021 è stato tratto il film diretto da George Clooney. Il libro infatti è un’autobiografia, in cui l’autore ripercorre la sua giovinezza.