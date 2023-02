The Whale film: trama, cast e uscita

Crudo, emozionante e pieno di spunti di riflessione, The Whale è uno dei film più attesi del 2023. Scopriamo trama, cast e data di uscita in Italia.

Presentato alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, The Whale si prospetta come uno dei film più emozionanti dell’anno. Diretto da Darren Aronofsky. la pellicola è l’adattamento cinematografico dell’omonima opera teatrale del 2012 scritta da Samuel D.

Hunter, autore anche della sceneggiatura del film. Scopriamo insieme la trama, il cast e la data di uscita nelle sale italiane.

La trama del film

Charlie è un professore universitario di oltre 250 chili oramai recluso in casa: le sue lezioni di inglese avvengono esclusivamente online con la telecamera sempre spenta ed ha quasi completamente perso rapporti con il mondo esterno. L’unica eccezione è Liz, amica infermiera che gli tiene compagnia e lo aiuta con le poche medicazioni che accetta.

Dopo un grave malore e una diagnosi che suggerisce quanto poco gli resta, decide di confrontarsi con i propri fantasmi e un amore mai rivelato che lo tormentano da anni, nonché con un rapporto irrisolto con la figlia adolescente Ellie, per un’ultima possibilità di redenzione.

Come affermato dalla giuria che al Festival di Venezia gli ha assegnato il Leoncino d’oro, “il film affronta un disperato tentativo di riscatto tanto straziante quanto necessario.

Amicizia, religione, morte e amore vengono messi in scena attraverso la tormentata ricerca della sincerità in un’atmosfera claustrofobica ispirata dall’omonima opera teatrale. Una pellicola spietata che rappresenta un accorato invito alla riconciliazione con gli altri e soprattutto con sé stessi”.

Il Cast

Il protagonista, Charlie, è interpretato da Brendan Fraser. Noto ai più come star della trilogia de “La mummia”, sembra aver ritrovato il suo posto a Hollywood dopo un parziale ritiro dalle scene. Al suo fianco Sadie Sink, amata protagonista della serie di culto Netflix Stranger Things. Lei interpreta Ellie, la figlia con cui Charlie cerca di riconnettersi dopo molti anni. Nel cast troviamo anche la candidata al Golden Globe Hong Chau, nei panni dell’infermiera Liz, Ty Simpkins (è il giovane predicatore Thomas) e Samantha Morton (ex moglie di Charlie, Mary).

Di particolare rilevanza l’interpretazione magistrale di Fraser, che per interpretare il protagonista Charlie si è sottoposto a un’incredibile trasformazione fisica, con il trucco prostetico. La sua interpretazione è incredibile dal punto di vista psicologico ed emotivo. Non per niente, “The Whale” concorre agli Oscar 2023 in tre categorie: Miglior attore a Brendan Fraser, Miglior attrice non protagonista (Hong Chau), Miglior trucco e acconciatura a Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley.

The Whale: quando è prevista l’uscita del film?

Dopo essere stato presentato alla 79ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 4 settembre 2022, al Toronto International Film Festival l’11 settembre ed essere stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 9 dicembre 2022, il film arriverà ufficialmente in Italia a partire dal 23 febbraio 2023.

Crudo, emozionante e pieno di spunti di riflessione, The Whale è sicuramente uno dei film più attesi del 2023. Sicuramente da non perdere!