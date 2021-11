È arrivato il momento della trasposizione di una nuova saga fantasy: dopo Il trono di spade, Il signore degli anelli e The Witcher arriva La ruota del tempo, su prime video. I primi tre episodi saranno disponibili dal 19 Novembre 2021 sulla piattaforma streaming di Amazon.

Potremo invece vedere le cinque puntate rimanenti settimana per settimana, fino al 24 Dicembre. La serie tv sembra aver ricevuto critiche abbastanza positive finora, ma la parola finale spetta ai fan dei libri: lo show sarà all’altezza della saga?

La ruota del tempo su prime video: la trama

Annunciata fra le novità di Novembre 2021 di prime video, è finalmente arrivato il momento di gustarci i primi episodi della serie tv tratta dai romanzi di Robert Jordan.

La ruota del tempo è una saga fantasy che promette di conquistare numerosi fan. Lo show si prospetta infatti come un prodotto ideale sia per chi già conosce la storia che per chi la scoprirà per la prima volta. Prime video pubblicherà un episodio a settimana (tranne i primi tre), per arrivare a un totale di 8 episodi di un’ora ciascuno.

La ruota del tempo è un oggetto magico che regola lo scorrere del tempo, che si muove in un equilibrio ciclico di nascita e morte.

Un potere malvagio si annida nell’ombra con lo scopo di distruggere la ruota: solo il Drago potrà sconfiggere questa oscurità. La trama della prima stagione parte da qui: al centro c’è Moiraine, che fa parte di un’organizzazione in grado di usare la magia (abilità di cui solo le donne sono capaci). In questa prima stagione seguiremo la sua ricerca del Drago, nella persona in cui si reincarnerà.

Personaggi e interpreti

Fra le punte di diamante del cast c’è sicuramente Rosamund Pike, che interpreta qui Moiraine. L’attrice britannica ha ottenuto un enorme successo in seguito al film Gone Girl – l’amore bugiardo, in cui ha recitato al fianco di Ben Affleck. Negli episodi della serie tv farà la sua comparsa con il personaggio di Logain anche Álvaro Morte, ormai famoso per il suo ruolo del professore ne La casa di carta, che quest’anno giunge alla sua stagione finale. Nel cast ci sono anche Madeline Madden e Michael McElhatton. La prima è una delle protagoniste della serie tv Picnic at Hanging Rock, mentre il secondo è il terribile Roose Bolton de Il trono di spade.

I libri di Robert Jordan

La seconda stagione della serie tv ha già iniziato le riprese, e si prospetta una lunga vita per questo show. D’altronde la saga di Robert Jordan è stata scritta dal 1990 al 2013, e conta ben 14 volumi. I primi 12 libri sono stati scritti dall’autore stesso, deceduto nel 2007. Per questo motivo la saga è stata completata da un altro autore fantasy, Brandon Sanderson, che ha seguito gli appunti lasciati da Robert Jordan. Ogni libro conta più di 700 pagine, per cui se i fan dovessero apprezzare la serie tv si prospetta un lavoro che si svilupperà nel corso di diversi anni.

Attenzione però a non cadere negli stereotipi delle saghe fantasy: nonostante qualche piccola somiglianza La ruota del tempo non è Il trono di spade, e nemmeno Il signore degli anelli. Se avete apprezzato queste storie però, e se vi piace il fantasy, potrebbe rivelarsi un degno sostituto di Game of thrones, ora che lo show è ormai giunto al termine da un paio di anni.