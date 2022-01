The greatest showman: trama e cast del musical

Se siete fan dei musical e delle storie romantiche, non potete perdervi The greatest showman: l’originale trama e il cast pieno di nomi famosi sicuramente vi conquisteranno. In onda su Rai 2 la sera del 6 Gennaio, il film è un ottimo prodotto da gustarci sia con l’intera famiglia che con il nostro partner.

Fantasioso ed emozionante, ma anche struggente e romantico, The greatest showman vanta attori di straordinaria fama come Hugh Jackman, Zac Efron e Zendaya. Per cui, se per quella sera non sapete cosa vedere, sintonizzatevi su Rai 2 e godetevi la visione.

The greatest showman: la trama del musical

Amore, spettacolo e magia: le tre parole chiave di un musical candidato agli Oscar che ha subito ottenuto un ottimo successo alla sua uscita.

Le due forze principali di The greatest showman sono la trama e il cast. Il film riesce a creare un ottimo mix fra una storia davvero coinvolgente e degli attori fenomenali. La trama vede come protagonista Phineas T. Barnum, un giovane senza ricchezze che si trasferisce con la moglie Charity (fuggita da una famiglia altolocata) a Manhattan. I due coltivano il sogno di un’impresa circense, e su suggerimento delle figlie attirano il pubblico con i cosiddetti freaks.

Questi ultimi sono persone con abilità straordinarie, o che presentano anomalie fisiche.

L’idea di Barnum funzionerà, e il suo spettacolo accoglierà sempre più persone. La storia segue anche la vicenda di Philip Carlyle, un drammaturgo assunto per preparare le esibizioni degli eventi. Il giovane si innamora di Anne Wheeler, un membro della troupe, ma il loro amore sarà ostacolato dai genitori di lui che non approvano la relazione. Essendo un musical non possono mancare canzoni indimenticabili. Fra queste spicca sicuramente This is me, in cui i freaks celebrano le loro diversità e dimostrano il proprio senso di rivalsa nei confronti di un mondo che non li accetta come sono. Il brano ha convinto immediatamente il pubblico, tanto da vincere sia ai Golden Globe Awards che ai Grammy Awards.

Il cast del film e dove vederlo

In un film del genere non può mancare un cast favoloso, soprattutto se abbiamo a che fare con un musical. Il ruolo di Phineas T. Barnum è affidato a Hugh Jackman, che in questi panni dimostra tutta la sua abilità recitativa allontanandosi dai soliti personaggi in cui è abituato a vederlo il pubblico, come Wolverine. Al suo fianco come moglie del protagonista c’è Michelle Williams, nota per film come I segreti di Brokeback Mountain e attualmente impegnata nel franchise di Venom. Fra i nomi più importanti del musical c’è anche quello di Rebecca Ferguson, che interpreta la cantante lirica Jenny Lind.

Non mancano poi nomi più giovani nel cast, e i due che balzano subito all’occhio sono quelli di Zac Efron e Zendaya. Il primo dà il proprio volto al drammaturgo Philip Carlyle, mentre la ragazza si cala nei panni di Anne Wheeler, il suo interesse amoroso. Il film sarà disponibile su Rai 2 la sera del 6 Gennaio; per chi invece non ha voglia di aspettare o preferisce gustarsi la visione senza pubblicità, è necessario Disney plus. Il musical fa parte del catalogo del servizio streaming e lì è possibile vederlo in qualsiasi momento.