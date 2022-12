Non si tratta solo di abbigliamento, capelli e accessori; il periodo più magico dell’anno ha bisogno anche di una manicure all’altezza.

Le feste natalizie sono l’occasione perfetta per trovare ispirazione in fatto di luminosità, decorazioni e dettagli originali: scopriamo insieme alcune idee di manicure adatte alle festività.

Manicure di Natale: idee e ispirazioni chic

Ormai siamo agli sgoccioli: il periodo più atteso dell’anno è dietro l’angolo, ma ancora rimane un po’ di tempo per pensare agli outfit, ai capelli, agli accessori e, naturalmente, anche alla manicure.

Le festività natalizie regalano tanti punti di ispirazione e tante idee nuove; basti pensare che sono davvero numerose le tendenze unghie dell’inverno 2023, quindi trovare la soluzione adatta non dovrebbe essere così complesso.

Il nuovo anno prevede una pioggia di colori metallici, di tonalità shimmer e tappeti di glitter, ma lascia spazio anche alle french più originali con o senza piccoli disegni e decorazioni d’effetto.

Avere le mani curate è un dettaglio da non sottovalutare: una bella manicure fa acquistare all’intero outfit una luce decisamente più chic.

Tornando al periodo natalizio: che unghie farsi in occasione delle feste? Sicuramente una delle tendenze evergreen è il classico rosso.

Con il rosso non si sbaglia mai: c’è chi lo preferisce più acceso e chi, invece, propende per una sfumatura più intensa e meno luminosa. Sì a tutte le sfumature del bordeaux e del marrone, e assolutamente sì anche al nero, se glitterato tanto meglio.

Non a caso, infatti, tra le tendenze più luminose delle festività 2022, spicca il cielo stellato su sfondo nero: si tratta di una manicure a base nera su cui si cosparge una vera e propria cascata di brillantini. L’effetto finale sarà elegante, raffinato, chic e decisamente luminoso. Non vi piace il nero? Niente panico, l’effetto stellato può essere applicato anche su basi più neutre e più chiare: l’importante è brillare.

Rimanendo in tema decorazioni, il 2022 vede l’esplosione di dettagli a tema natale: unghie semplici con base neutra su cui disegnare piccoli fiocchi di neve luminosi e applicazioni di micro glitter. In questo caso è possibile scegliere solamente un paio di unghie o, come dice la tendenza, andare direttamente su tutta la mano.

Se invece siete particolarmente fan dei colori, non potete lasciarvi sfuggire la manicure ispirata alle palline dell’albero di Natale. In realtà è molto semplice: ogni unghia sarà colorata di un colore ispirato al Natale per un risultato color block cool, fresco e giovanile.

Sono approvate tutte le manicure ispirate al Natale e ai suoi simboli più noti, così come ai suoi colori di base. Oro, argento, verde, rosso, blu, nero, panna, bianco sono solo alcuni dei colori proposti dalla maggior parte delle manicure per le feste natalizie. Il bello del Natale è che si può giocare con tutto senza risultare mai banali: avete mai fatto una french inversa? Base unghia trasparente (o lattiginosa, dipende dai gusti), e una riga di french total black con brillantini alla base delle cuticole, per intenderci. Una french al contrario originale, chic e assolutamente in tendenza natalizia.

Lasciatevi ispirare da ciò che vi circonda, lasciate che la magia del Natale si impossessi di voi e del vostro beauty style: le vostre mani ringrazieranno e illumineranno ogni notte di festa.