Scopriamo insieme quali coppie di Temptation Island 2023 stanno ancora insieme dopo un mese. Lunedì 31 luglio 2023 andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia, con tante curiose novità.

Temptation Island 2023 – un mese dopo: quali coppie stanno ancora insieme?

Lunedì 31 luglio 2023 andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2023 e si concluderà definitivamente il viaggio nei sentimenti di tutte le coppie protagoniste di questa edizione. Filippo Bisciglia è pronto a svelare anche tutti i dettagli di quello che è successo ad un mese di distanza dalla fine delle riprese, per far scoprire al pubblico quale è stato il destino delle coppie in gioco. In questa ultima puntata i telespettatori scopriranno se le coppie che hanno partecipato a questa esperienza stanno ancora insieme oppure no, ad un mese di distanza dalla fine delle registrazioni. I primi ad abbandonare sono stati Manu e Isabella, che pare stiano ancora insieme, seguiti da Davide e Alessia, che sarebbero addirittura pronti al matrimonio. Gabriela e Giuseppe sono stati la coppia più discussa di questa edizione e pare stiano ancora insieme. Erano usciti inizialmente separati, ma dopo 24 ore lui aveva richiesto un altro falò, che ha convinto la fidanzata ad uscire con lui e ricominciare insieme. Mirko e Perla sono usciti separatamente e si sono subito consolati tra le braccia dei single Greta e Igor. Mirko e Greta ad un mese di distanza sarebbero ancora una coppia, mentre Perla sarebbe ufficialmente single. Pare siano ancora separati anche Francesca e Manuel, usciti dal falò di confronto separati dopo una forte litigata. Per tutti i dettagli non dovrete perdere l’ultima puntata di questa edizione di Temptation Island 2023.



Temptation Island 2023: le anticipazioni dell’ultima puntata



Lunedì 31 luglio 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultima attesissima puntata di Temptation Island 2023, in cui vedremo finalmente la conclusione di tutti i viaggi nei sentimenti delle varie coppie, compreso il resoconto un mese dopo la fine delle registrazioni. All’interno del villaggio sono rimaste solo due coppie per cui l’ultima puntata si concentrerà subito su Daniele e Vittoria e Ale e Federico. Secondo i pronostici, Ale e Federico starebbero andando verso un’inevitabile separazione, mentre Daniele e Vittoria potrebbero decidere di uscire insieme. Secondo il pubblico, però, la loro relazione non è destinata a durare a lungo, visto che hanno dimostrato di essere decisamente poco compatibili. Un dettaglio che è apparso evidente a tutti fin dall’inizio di questa edizione. Dopo essersi occupato di queste ultime due coppie e dei rispettivi falò, Filippo Bisciglia mostrerà al pubblico come stanno le coppie a distanza di un mese dalla fine delle registrazioni, svelando se sono ancora insieme, se sono single o se hanno iniziato una nuova relazione. Come andrà a finire? Non resta che godersi l’ultimo appuntamento con Temptation Island, che tornerà per la prima volta in versione invernale.