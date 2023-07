L’undicesima edizione del reality dei sentimenti “Temptation Island” sta per concludersi, ma per la prima volta ci sarà anche una versione invernale del programma. Chi ci sarà alla conduzione? Scopriamo insieme all’interno di questo articolo.

Temptation Island Winter: chi condurrà la versione invernale del programma?

Lunedì prossimo, 31 luglio 2023, andrà in onda l’ultima puntata di “Temptation Island“, il reality dei sentimenti più amato d’Italia, condotto da Filippo Bisciglia e ambientato in un resort di lusso in Sardegna, vicino a Cagliari. Sette le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco, tre delle quali sono già uscite dal programma ancora insieme, parliamo infatti di Manu e Isabella, Gabriela e Giuseppe e Alessia e Davide. Nel corso dell’ultima puntata invece Mirko e Perla hanno deciso di porre fine alla loro relazione, così come Manuel e Francesca. Lunedì scopriremo cosa faranno le ultime due coppie rimaste, ovvero quelle formate da Vittoria e Daniele, e Ale e Federico. Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che quest’anno “Temptation Island” avrebbe raddoppiato, ci sarà infatti una versione invernale del programma, “Temptation Island Winter”. Chi lo condurrà? All’inizio si era pensato che sarebbe stato sempre Filippo Bisciglia, ma negli ultimi giorni, secondo Dagospia, pare che in pole position per la conduzione del reality dei sentimenti ci sia la conduttrice, ballerina, cantante e attrice Lorella Cuccarini. Quella di Lorella sarebbe sicuramente una scelta azzeccata, tra l’altro la stessa conduttrice romana ha recentemente rifiutato un lavoro in Rai: “se mi hanno cercata per condurre una trasmissione su Rai 1? Sì, ho sentito il direttore intrattenimento daytime Rai. Volevano affidarmi un programma nella fascia delle 14 su Rai Uno, ma ho detto di no. Sono molto felice di essere ad “Amici” e di aver conosciuto un pubblico così giovane, cosa che in Rai non potevo conoscere”. Attendiamo ora notizie ufficiali circa il nome di chi sarà alla conduzione di “Temptation Island Winter“.

Temptation Island Winter: quando inizia?

Il prossimo inverno sarà sicuramente molto piccante vista la conferma dell’edizione invernale di “Temptation Island“, che si chiamerà “Temptation Island Winter“. Dopo il successo negli ascolti di questa undicesima edizione non c’è da stupirsi che Mediaset abbia deciso di bissare, proponendo una versione invernale del format che va in onda in prima serata su Canale 5. Ci sarà ovviamente un cambio di location, il resort sarà in montagna, probabilmente sulla neve. Niente più isola e niente più estate, ma emozioni, baci e tradimenti saranno come sempre i protagonisti anche di questa edizione invernale. Ci saranno sempre 7 coppie che vorranno mettere alla prova il loro amore. All’arrivo al resort i maschi andranno da una parte, le femmine dall’altra. Ci saranno sempre 12 tentatori e 12 tentatrici, che avranno il compito di sedurre i vari membri delle coppie, i quali vedranno i video dei rispettivi partner e, al termine del programma, davanti al falò ogni membro farà un riassunto della propria esperienza per decidere se continuare la sua relazione oppure interromperla. Ancora non si sa la data di inizio di questa edizione, con molta probabilità sarà a gennaio del 2024.