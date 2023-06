Ciavy, ex protagonista di Temptation Island, in coppia con Valeria Liberati, è rimasto vittima di un brutto incidente domestico.

Temptation Island 2023, incidente per Ciavy Maliokapis: cosa è successo?

Vi ricordate di Ciavy Maliokapis? Ha partecipato ad una vecchia edizione di Temptation Island in coppia con Valeria Liberati e la loro relazione aveva colpito molto i telespettatori. Recentemente, nelle sue storie di Instagram, il ragazzo ha raccontato di essere rimasto vittima di un brutto incidente domestico. La terribile disavventura è avvenuta nella sua abitazione. Il giovane si trovava nel bagno di casa quando improvvisamente gli è caduto addosso un mobile del bagno, che gli ha tagliato una vena. È stato lo stesso Ciavy a raccontare i dettagli di questo brutto incidente domestico, condividendo il racconto nelle sue storie Instagram, con cui comunica con i suoi fan. L’ex protagonista di Temptation Island si trovava nel bagno di casa, quando uno dei mobili presenti nella stanza gli è improvvisamente caduto addosso, tagliandogli le vene del polso. Ciavy ha inquadrato con il suo cellulare “l’oggetto del crimine”, come lui stesso lo ha definito, raccontando quello che è accaduto. “Ho rischiato di morire, mi ha tagliato le vene del polso” ha aggiunto l’ex protagonista di Temptation Island. Per riuscire a rimediare alla situazione, Ciavy si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico. Fortunatamente le cose sono andate nel migliore dei modi alla fine, ma sicuramente ha provato un forte dolore e anche un grande spavento.

Temptation Island 2023, Ciavy Maliokapis operato dopo l’incidente domestico: come sta

L’ex protagonista di Temptation Island si è subito sottoposto ad un’operazione chirurgica per salvare la situazione e fortunatamente ora sta meglio e si è ripreso. Il pericolo è ormai passato e a raccontarlo è stata la sua compagna Valeria Liberati. La giovane ha condiviso alcune storie su Instagram, ringraziando di essere insieme a lui in quel momento. “L’operazione è andata bene, gli hanno dovuto sturare un’arteria recisa, un tendine lesionato. Poteva andare peggio. È stato molto fortunato, anche se non si direbbe, però poteva succede altro. Fortunatamente mi trovavo lì in quel momento, è stata una grande fortuna. Sta bene, stiamo bene. Io giusto un pò esaurita, sono giorni che succede di tutto” ha raccontato Valeria Liberati, parlando del momento in cui è avvenuto l’incidente. Valeria ha fatto sapere che la “scena del crimine” è ancora nelle stesse condizioni di quanto è successo l’incidente. “Oggi pomeriggio andiamo a vedere un bagno perché non possiamo stare così e comunque bisogna rimuovere tutto quello che c’è” ha precisato la giovane. Fortunatamente lei era presente e ha potuto aiutare Ciavy in quel momento improvviso di difficoltà. Dopo l’intervento chirurgico il giovane ha iniziato a riprendersi e stare meglio. L’incidente avvenuto nel bagno di casa rimarrà solo un brutto ricordo, fortunatamente, e ora la coppia pensa semplicemente a ristrutturare la stanza e a dimenticare il grande spavento.