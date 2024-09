Sta per partire “Temptation Island 13″, il reality dei sentimenti più amato d’Italia. Andiamo a scoprire insieme chi sono le coppie che parteciperanno a questa nuova edizione.

Temptation Island 13: chi sono le coppie

Lo scorso 10 settembre è partita la nuova edizione di “Temptation Island“, il reality dei sentimenti più seguito in Italia. Alla conduzione troviamo sempre Filippo Bisciglia, ormai un veterano. Anche questa edizione, come quelle passate, ha come location un rinomato resort in Sardegna. Ma, chi sono le coppie di questa nuova edizione? Andiamo adesso a scoprirlo insieme:

Diandra e Valerio: lei, 37 anni, veterinaria e imprenditrice, lui 44 anni impiegato. Stanno insieme da sette anni e mezzo e da sette convivono a Roma. Valerio vorrebbe che lei lasciasse Roma e il lavoro per trasferirsi con lui a Brindisi, sua città natale.

Titty e Antonio : lei 24 anni, parrucchiera, lui 27, impiegato. Stanno insieme da tre anni e da un anno convivono a Napoli. E' lui a scrivere perché Titti è troppo gelosa e non lo lascia uscire se non con il suo vicino di casa di cui si fida. Titty, tra l'altro, aveva scoperto che lui aveva un'altra fidanzata, che però ha lasciato chiedendole di sposarlo.

Mirco e Giulia : lei 30 anni, ha un e-commerce di gioielli, lui 31, agente di commercio. Stanno insieme da 9 anni e Giulia non è più sicura dell'amore di Mirco.

Alfred e Anna: lei 27 anni, laureata in psicologia, lui 25, operario. Stanno insieme da un anno e nove mesi. E' lei a scrivere perché ama Alfred ma non si sente ricambiata a dovere.

Fabio e Sara: lei 22 anni, ballerina e barista, lui 35, ha un e-commerce di abbigliamento. Stanno insieme da un anno ma Sara vuole capire se vale la pena continuare la storia.

Federica e Alfonso: lei 20 anni, estetista, lui 25, direttore di un locale che organizza eventi. Stanno insieme da 8 anni e da un anno convivono. E' lei a scrivere perché Alfonso non le permette di fare nulla, nemmeno andare a cena con le amiche.

Millie e Michele: lei 25 anni, lashmaker e hostess, lui 28, commerciante di abbigliamento. Stanno insieme da un anno, è lei a scrivere per dimostrare a lui che è solo una ragazza estroversa e non ha certi atteggiamenti perché vuole tradirlo.

Temptation Island 13: il programma

Il format del programma è sempre lo stesso, ovvero 7 coppie che, per vari motivi, decidono di testare il loro amore e vedere se è davvero solido oppure no. Ogni coppia viene divisa, i maschi da una parte, le femmine dall’altra. Ci sono 12 tentatori e 12 tentatrici, ognuno dei quali avrà il compito di sedurre i vari membri delle coppie. Durante le puntate a ogni membro verranno fatti vedere i video relativi al proprio partner per vedere se ci sono stati baci, tradimenti e così via. Ogni membro delle coppie, se vorrà, potrà chiedere dei falò di confronto anticipati, soprattutto quando dai filmati si vedono baci o atteggiamenti ambigui. Al termine del programma ogni membro delle coppie, davanti al falò, farà un riassunto della propria esperienza e deciderà se continuare la relazione al di fuori del programma o se invece terminarla. Ogni coppia, inoltre, potrà arrivare alla decisione di uscire insieme dal programma, o di lasciarsi, anche prima della fine delle sei puntate del programma.

“Temptation Island 13“ è cominciato martedì 10 settembre 2024, e terminerà martedì 15 ottobre 2024, quando andrà in onda l’ultima puntata. Quante coppie resteranno insieme?