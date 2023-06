La decima edizione del programma televisivo “Temptation Island” sta per arrivare. Ma, quanto guadagnano i tentatori? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Temptation Island 2023: quanto guadagnano i tentatori?

Il prossimo 26 giugno 2023 andrà in onda la prima puntata della decima edizione del programma televisivo “Temptation Island”, uno degli show più amati dal pubblico. Nel corso degli anni in molti si sono chiesti quanto guadagnano sia le coppie sia i tentatori. Scopriamolo insieme. Per quanto riguarda le coppie si parla di un compenso di 900 euro a settimana per ogni coppia, nel caso in cui il percorso venga completato si può quindi arrivare a guadagnare 2700 euro. Per quanto invece riguarda i tentatori e le tentatrice, non sono mai state rese note le cifre del compenso, nemmeno degli anni passati. Invece è stata smentita l’ipotesi che il guadagno aumenti in basa a quanto una coppia viene messa in crisi.

Temptation Island 2023: anticipazioni sulla nuova edizione

Dopo un anno di pausa è pronto a tornare con una nuova edizione il programma televisivo “Temptation Island“. Siamo arrivati alla decima edizione del reality dedicato ai sentimenti, che ha debuttato nel 2005 con il nome di “Vero amore“, condotto allora da Maria De Filippi. Alla conduzione di questa decima edizione ci sarà, come nella precedente, il conduttore Filippo Bisciglia. Anche la location sarà la stessa della nona edizione, ovvero il resort da sogno Is Morus Relais, che si trova a Santa Margherita di Pula, vicino a Cagliari, in Sardegna. Un posto davvero da favola, con ben sette ettari di terreno, tra spiaggia, camere e servizi di elevata qualità. Il format è sempre lo stesso, ci sono 6 coppie non sposate che, per 21 giorni, vengono rinchiuse nel resort, le donne da un lato, gli uomini dall’altro. Ognuna di loro verrà tentata rispettivamente da dodici uomini e dodici donne single. Ogni settimana ciascun membro di ogni coppia verrà chiamato al falò per visionare i filmati del proprio partner e vedere se ci sono stai dei tradimenti. Alla fine dei 21 giorni, sotto la guida del conduttore, ogni membro farà un resoconto di tutti i giorni trascorsi all’interno del resort, dopo di che dovrà decidere se porre fine alla propria relazione o se invece continuare a stare insieme.

Non sono ancora stati resi noti dalla produzione i nomi dei partecipanti alla decima edizione del programma, si sa però che, tra i tentatori, ci sarà un ex concorrente del GF Vip, ovvero Gianluca Costantino, modello e personal trainer laureato in Economia e Finanza, che ha partecipato alla sesta edizione del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini. Costantino è stato eliminato dopo due settimane di permanenza nella casa, perdendo al televoto con Kabir Bedi e Antonio Medugno. Vedremo come se la caverà in veste di tentatore.

Temptation Island 2023: quando inizia e dove vederlo

Manca davvero poco alla messa in onda della decima edizione del programma televisivo “Temptaion Island”. Appuntamento fissato per la prima puntata per lunedì 26 giugno 2023, in prima serata su Canale 5. Sarà possibile vedere ogni puntata anche in streaming su Mediaset Infinity.