Teddy coat: i trend e i modelli in offerta

Dai modelli di teddy coat oversize sino a quelli nei classici colori nero o cammello, passando per tonalità colorate, sono il must have invernale.

Per la stagione invernale e proteggersi dalle basse temperature si ha bisogno di un capo che sia in grado di avvolgere come fosse un peluche. E cosa c’è di meglio del teddy coat, i cappotti morbidi come un orsacchiotto disponibili in vari modelli proposti dalle ultime tendenze.

Vediamo quali ordinare su Amazon.

Teddy coat

Si chiamano in questo modo poiché i teddy coat assomigliano, per il modo in cui sono in grado di avvolgere, a degli orsetti di peluche. Sono dei cappotti morbidi e teneri proprio come i famosi peluche e orsacchiotti Teddy Bear. Dal nome ricordano gli orsacchiotti in peluche amati dai bambini, ma in realtà sono dei capospalla.

Sono dei cappotti dall’effetto pelliccia in lana bouclé, molto delicati, avvolgenti e caldi, quindi particolarmente indicati per i soggetti maggiormente freddolosi.

Sono un capo alla moda che è indicato soprattutto quando le temperature sono particolarmente fredde e rigide, proprio come accade durante il periodo invernale.

Sono capi che si abbinano con un qualsiasi capo e outfit: vanno benissimo sia con look sportivi che eleganti. Son o sicuramente il capo di tendenza di questo inverno declinati poi in varie sfumature che possono essere il classico camel, ma anche colori più tenui e decisi.

Nel lontano 2013 il noto marchio Max Mara è stato il primo a lanciare questa moda proponendo un modello color cammello.

Da allora il successo dei Teddy coat, chiamati anche cappotti peluche, è cresciuto fino a ottenere la grande fama che riscuotono ancora oggi. Un capo molto amato e lungo quasi fino ai piedi realizzato in diverse versioni come nel color rosa pastello, proposto dal celebre brand. Altri stilisti li propongono in colorazioni come l’arancio fluorescente, ecc.

Teddy coat: trend

Un capo come il teddy coat detta legge e tendenza anche nell’inverno 2022-2023 dove gli stilisti e le collezioni si sono divertiti a proporre capi sempre diversi. Un capo di tendenza, comodo e confortevole proposto in formato oversize e in tessuto eco-friendly, quindi altamente sostenibile e con un minor impatto sull’ambiente.

Per la stagione invernale, si punta a un capo che non sia troppo appariscente e che sia accogliente e comodo da indossare. Le tendenze puntano alla tonalità che ha reso famoso questo cappotto, ovvero il caramello che è declinato nella texture curly proprio come il modello timeless e molto attuale che propone Patrizia Pepe.

Sono proposti poi modelli di teddy coat dal taglio lungo e dalla linea diritta in modo che possa essere molto più facile abbinarlo. Si può spaziare tra vari modelli come quelli reversibili o anche in tinta bicolor proposti da alcuni grandi stilisti e collezioni. Per quanto riguarda le tonalità spiccano, oltre al caramello, anche il classico bianco panna.

Si trovano poi tinte che giocano sulle gradazioni del bianco, come l’avorio, ma anche il vaniglia e si può puntare anche a sfumature polverose, quali il lilla pastello o il grigio chiaro da indossare e abbinare a capi dalle tonalità neutre come il beige, il panna, compreso il nero. Hermès lo propone in blu siderale, mentre Max Mara nelle tonalità della terra.

Teddy coat Amazon

Questo capo molto in voga si può ordinare su Amazon grazie alle migliori offerte e sconti a disposizione. Basta cliccare la foto per visualizzare le immagini. Qui sotto vi è una classifica con i tre modelli migliori di teddy coat scelti tra i più desiderati e apprezzati dalle consumatrici dell’e-commerce con una descrizione di ciascun prodotto.

1)ticticlily cappotto teddy donna

Un cappotto molto elegante e alla moda realizzato in pelliccia finta con collo in risvolto accogliente, caldo e comodo. In tinta unita, aperto nella parte anteriore. Adatto per ogni occasione e per la vita di tutti i giorni. Si abbina a leggings, pantaloni casual, leggings, ecc. Disponibile nei colori cammello, grigio scuro, rosso, blu, nero e arancione, ecc.

2)Peppercorn donna Gea

Un cappotto della linea Peppercorn realizzato in poliestere e fodera, molto elegante dal taglio classico e semplice. Dotato di tasche, molto lungo e disponibile fino alla XXL. Disponibile nel colore caramello.

3)Vero Moda Vmscarlet Long Teddy Jacket

Un modello di cappotto in pelliccia molto caldo con due bottoni nella parte anteriore con colletto largo disponibile nei colori safari e marrone. Un modello morbido e avvolgente.

Oltre ai teddy coat, ecco quali sono le altre tendenze di cappotti per la stagione invernale.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.