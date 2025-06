Scopri i 6 modelli di denim shorts più trendy per l’estate 2025

Ah, i pantaloni in denim! Chi non ha mai avuto un amore-odio con loro? Ricordo ancora i tempi della scuola media, quando i pantaloni in denim super corti erano un must su Tumblr. Ma, diciamolo, non c’è niente di peggio di un paio di shorts che si arricciano fastidiosamente attorno alle cosce, come se avessero deciso di fare una lotta all’ultimo sangue. Ma nel 2025, le cose sono cambiate! Ecco sei modelli di denim shorts che stanno conquistando il mio cuore (e il tuo guardaroba) quest’estate.

La nuova era dei denim shorts

Contrariamente a quanto si possa pensare, trovare dei pantaloni in denim—affettuosamente chiamati jorts—che non strangolino le cosce è possibile! Negli ultimi tempi, lo street style ha abbracciato modelli più lunghi e morbidi, con fit più larghi e vita alta, oltre a un tocco di denim bianco. Sì, lo shopping per i pantaloni in denim è una vera sfida (come trovare il reggiseno perfetto o il costume da bagno ideale), ma ho messo insieme sei dei miei modelli preferiti, tutti da scoprire!

I miei preferiti del momento

Questi pantaloni sono i migliori che abbia mai indossato in 25 anni di vita. Non posso sottolineare abbastanza quanto ne sia appassionata. Con un cavallo di 14 cm, sono il giusto compromesso: leggermente più lunghi di quelli che indosseresti a un festival, ma comunque freschi e ariosi. Sono leggermente elastici e così comodi che potresti anche passarci tre ore seduta a guardare una partita di baseball, senza che si arriccino. E poi, la gamma di colori? Amore a prima vista!

Il comfort inaspettato dei bermuda

Il mio primo pensiero? Questi bermuda sono… morbidi? E comodi? Immagina di indossare i tuoi jeans vintage più morbidi, lavati alla perfezione, ma in versione short adatta all’estate. Li vedo benissimo abbinati a una canotta bianca e stivali alti, e giuro che li indosserò nei prossimi giorni!

Il bianco che non delude

Adoro il denim bianco. Se non hai fan del denim bianco, beh, considera me morta. Ho trovato questi Levi’s nel tono perfetto di bianco sporco, ideale per l’estate a Nantucket, per il barbecue del Quattro Luglio, o per una gelateria dopo una giornata in spiaggia. Puoi indossarli sopra un costume intero o come parte di un look casual per l’ufficio, con una cintura e una camicia. Hanno il giusto rapporto tra vita e larghezza delle gambe (niente spazi indesiderati sul retro)—e, a dirla tutta, mi hanno fatto sembrare molto abbronzata, un punto a favore!

Il classico GAP

Il denim GAP è una certezza. Negli anni ho scoperto che offrono sempre una qualità eccellente per il prezzo, e questi shorts non fanno eccezione. Non sono troppo pesanti e hanno una bella vestibilità morbida. Li ho risvoltati una volta per ottenere lo stesso look sopra il ginocchio mostrato sulla modella, e sono anche adatti per le ragazze alte! Un avviso: questi shorts tendono a vestire un po’ grandi, quindi se sei tra due taglie, ti consiglio di prendere quella più piccola.

Everlane e il suo fascino

La mia storia d’amore con Everlane continua. Erano in prova da loro a Soho quando una ragazza mi ha chiesto un parere su questi shorts. Ho detto che le stavano benissimo (ed era vero) e ho subito deciso di aggiungerli alla mia lista dei desideri. Sono i pantaloni larghi perfetti che si adattano bene in vita, e il denim è spesso e di qualità senza essere restrittivo. Inoltre, c’è tanto spazio per le cosce (fondamentale durante l’estate).

Riscoprire i girlfriend shorts

Quando penso ai pantaloni in denim che non sono a vita alta, il mio pensiero corre a micro-shorts scomodi. Ma non posso credere di dire questo, ma questi girlfriend shorts sono davvero comodi! Sono rimasta sorpresa di quanto mi piacesse questa lunghezza di cavallo e li ho immaginati subito con una canotta a costine e occhiali da sole in stile indie. Inoltre, hanno una buona elasticità!

In questo mondo di moda che cambia, i pantaloni in denim continuano a essere un classico senza tempo. Sperimenta, divertiti e ricorda: la moda è un gioco! Concludendo, quale di questi modelli proverai per rinfrescare il tuo look estivo? Non dimenticare di divertirti mentre scegli il tuo paio ideale!