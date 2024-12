L'influencer italiana svela i suoi trucchi per capelli da sogno e un look impeccabile.

Un ritorno atteso in tv

Stasera, il pubblico avrà il piacere di rivedere una delle influencer più amate d’Italia: Taylor Mega, il cui vero nome è Elisia Todesco. La trentunenne, nota per il suo stile e la sua personalità vivace, sarà ospite dell’ultima puntata del 2024, insieme a nomi illustri come Jovanotti e Vittorio Feltri. Questo evento rappresenta un’occasione speciale per la Mega, che sfoggerà i suoi lunghi capelli e un look da far girare la testa.

Il look impeccabile di Taylor

In questa puntata, Taylor indosserà un abitino bon ton che mette in risalto il suo décolleté e le braccia toniche. Il colore azzurro glaciale del suo abito richiama perfettamente il blu dei suoi occhi, mentre le scarpe trasparenti aggiungono un tocco di eleganza al suo outfit. Ma ciò che cattura davvero l’attenzione è la sua chioma, che la influencer mostra con orgoglio, sciolta e morbidissima. Le immagini diffuse in anteprima promettono di incantare i fan e di rivelare il suo segreto per capelli sempre perfetti.

I segreti haircare di Taylor

Per festeggiare i suoi 31 anni, Taylor ha concesso un’intervista a Francesca Fagnani, in cui ha parlato apertamente della sua routine di bellezza. La modella ha condiviso alcuni dei suoi segreti haircare, sottolineando l’importanza di investire nella cura dei capelli. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha affermato: “Invest in your hair. Is the crown you never take off”, un chiaro invito a non risparmiare quando si tratta di bellezza. Tra i prodotti che promuove, spicca il Multiactive Scalp Serum di Hairburst Italia, un siero intensivo che favorisce la crescita sana dei capelli.

Un approccio unico alla bellezza

Oltre ai prodotti, Taylor ha un approccio molto personale alla cura dei capelli. In un recente post, ha condiviso un momento divertente con un’amica che desiderava toccare i suoi capelli setosi. La risposta di Taylor è stata chiara: “Non ti permettere, sono setosi proprio perché non li tocchi”. Questo scambio mette in luce quanto la Mega tenga alla salute dei suoi capelli e quanto sia importante per lei mantenere una routine di bellezza rigorosa. Con quasi 3 milioni di follower su Instagram, Taylor continua a ispirare e a condividere la sua passione per la bellezza e la moda, rendendola una delle figure più influenti nel panorama italiano.