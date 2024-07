Ecco i migliori tagli capelli per andare in vacanza al mare.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i tagli capelli migliori per partire per le vacanze al mare.

Migliori tagli capelli per le vacanze: come prepararsi per il mare

Per tante di noi è arrivato il momento delle tanto agognate vacanze. In tante, di solito, prima di partire per il mare vanno dal proprio parrucchiere di fiducia ma, quali sono i migliori tagli per questa estate 2024? Vediamoli adesso insieme:

Pixie cut: si tratta di un taglio di capelli corto, tra i più richiesti con l’arrivo del caldo, che negli ultimi anni è davvero insopportabile. Questo taglio si caratterizza dal fatto che è più corto sulla parte posteriore e ai lati della testa, mentre leggermente più lungo in alto e con la frangia solitamente corta. Ultimamente la cantante Rihanna ha sfoggiato proprio questo taglio.

Bob: il caschetto è uno dei tagli più scelti in questa stagione, può essere sia corto che arrivare alle spalle. E' un taglio facile da portare e da mantenere, possibilmente con una frangia a tendina.

il caschetto è uno dei tagli più scelti in questa stagione, può essere sia corto che arrivare alle spalle. E’ un taglio facile da portare e da mantenere, possibilmente con una frangia a tendina. Mullet : è uno dei tagli di tendenza di questa estate 2024, si tratta della tipica acconciature degli anni Ottanta. In passato era di moda soprattutto tra i maschi ma, al giorno d’oggi, tante donne scelgono questo taglio, in grado di donare un’aria sbarazzina e rock. Per realizzare il mullet bisogna tagliare i capelli corti sulla sommità del capo e ai lati del viso, lasciandoli invece lunghi dietro. Più sono lunghi dietro meglio è. Le tendenze quest’anno spingono al mullet con frangia.

Butterfly Cut: si tratta di un taglio molto scalato le cui linee ricordano le ali di una farfalla. Le ciocche inoltre incorniciano il viso valorizzandolo.

Tagli migliori per le vacanze: i colori più in voga

Per quanto invece riguarda i colori più in viga per questa estate 2024, abbiamo primo fra tutti il caramello macchiato, come quello di Amal Clooney. Di tendenza anche il rame, ovvero quel marrone tendente al rosso, il biondo miele, perfetto da sfoggiare in spiaggia e il cioccolato, in tutte le sue sfumature.

Tagli migliori per le vacanze: come proteggere i capelli al mare

Oltre alla scelta di un taglio comodo e leggero, bisogna sempre ricordarsi di come sale e sole siano nemici della salute dei nostri capelli, perciò vediamo di seguito alcuni consigli da seguire per evitare di ritrovarsi a fine vacanza con capelli secchi e sfibrati: