Lo cantava anche la canadese Avril Lavigne nella sua celebre “Sk8er Boi”, il mondo dello skate e quello più raffinato del lusso sono su due pianeti diversi. Eppure, a ribaltare le regole arriva la collaborazione tra due grandi marchi che hanno saputo conquistarsi i posti d’onore nei rispettivi settori.

Stiamo di Supreme e Tiffany, insieme per unire lo streetwear alla gioielleria.

Supreme e Tiffany, la sorprendente collaborazione

L’annuncio della collaborazione tra Supreme e Tiffany è arrivato via Instagram, come spesso accade in questa che è l’era della comunicazione via social network, come insegna anche la coppia di influencer nostrani divenuta un po’ il simbolo del mondo del faschion che si unisce a quello del rap e dello skate: Chiara Ferragni e Fedez, quest’ultimo in particolare, grande collezionista del marchio Supreme, di cui ha praticamente ogni articolo.

Sia Tiffany che Supreme, per annunciare la loro collaborazione infatti, hanno postato sulle rispettive pagine una serie di video senza alcuna didascalia che potesse dare una qualche spiegazione. Fino alla conferma ufficiale arrivata poi sui social di Supreme, in cui si legge che il brand di skate e streetwear insieme a Tiffany appunto, hanno lavorato ad una nuova collezione per l’autunno 2021.

Un nuovo modo di comunicare

Questa collaborazione davvero insolita unisce due marchi appartenenti a due mondi diversi ma ugualmente storici, che negli anni hanno dovuto sapersi reinventare e adattare ai tempi, per poter continuare a parlare anche alle nuove generazioni.

Tiffany infatti, ha indubbiamente fatto la storia della gioielleria, anche grazie al celebre film “Colazione da Tiffany” interpretato dall’iconica Audrey Hepburn e dall’affascinante George Peppard. Supreme invece, ha fatto la storia dell’abbigliamento da skater, che poi si è fuso con la cultura rap che a sua volta, oggi trova la sua eredità nella così detta Gen Z (generazione z) che ascolta la musica trap, nei cui testi spesso parla di lussi che in pochi possono permettersi.

Da cosa è composta la collezione e la data di uscita

La collezione è composta da quelli che sono considerati alcuni dei pezzi targati Tiffany più famosi come, per esempio, orecchini, anelli e collane con l’etichetta a forma di cuore e l’oval tag inserito nella collana di perle. Ci sarà anche un bracciale con le stelline che avranno delle lettere incise, a formare la parola “Supreme” e anche i portachiavi. Tutti i pezzi saranno marchiati con la scritta Supreme, nella sua tipica box, al posto ovviamente della classica scritta “Tiffany”.

Essendo una collaborazione con un marchio di abbigliamento non poteva mancare anche la t-shirt, ed essendo il marchio in questione proprio Supreme non poteva mancare la t-shirt da collezione. La possibilità di poter collezionare alcuni pezzi simbolo delle collaborazioni più famose, è senza ombra di dubbio, il punto di forza di questo brand. Quella per la collaborazione con Tiffany ha la “box” ovvero il rettangolo del logo, del colore simbolo del brand di gioielli, il turchese più semplicemente conosciuto come “color Tiffany”. La linea sarà disponibile a partire dall’11 novembre. Meglio affrettarsi!