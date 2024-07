Quando esce “Stranger Things 5″? Da chi è composto il cast? Chi muore in questa quinta stagione? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Stranger Things 5: quando esce?

Lo scorso mese di gennaio, con una foto scattata sul set, Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese della quinta, e ultima, stagione della serie televisiva di grande successo “Stranger Things“. L’inizio delle riprese era stato rimandato per via dello sciopero di attori e sceneggiatori nel 2023 ma, finalmente, è arrivata la bella notizia per i tanti fan della serie televisiva. La foto pubblicata da Netflix mostra tutti gli attori all’interno di una grande sala, con molta probabilità quando è stato letto per la prima volta il copione. Adesso sappiamo che le riprese sono arrivate circa a metà, quindi i fan non dovranno attendere ancora molto per poter vedere cosa accadrà in questa ultima e attesissima quinta stagione. La serie, creata dai fratelli Duffer, è senza dubbio una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. Al momento non si conosce ancora la data di uscita, ma dovrebbe essere nel 2025.

Stanger Things 5: chi muore nella quinta e ultima stagione?

Come abbiamo appena visto, le riprese di “Stranger Things 5” sono giunte a metà e la sere dovrebbe arrivare su Netflix nel 2025. I tanti fan della serie si stanno chiedendo se qualcuno dei personaggi sia destinato a morire nel corso di questa stagione. Vediamo chi potrebbe essere:

Steve Harrington: se all’inizio era solo un bullo del liceo, a partire dalla terza stagione Steve è diventato una persona migliore e chissà che alla fine non sia proprio lui a sacrificarsi per salvare i suoi amici.

se all’inizio era solo un bullo del liceo, a partire dalla terza stagione Steve è diventato una persona migliore e chissà che alla fine non sia proprio lui a sacrificarsi per salvare i suoi amici. Will: è il nome più probabile, la sua morte potrebbe infatti chiudere il ciclo narrativo della serie. Potrebbe infatti essere proprio lui a sacrificarsi per consentire ai suoi amici di sopravvivere alla minacce del Sottosopra.

è il nome più probabile, la sua morte potrebbe infatti chiudere il ciclo narrativo della serie. Potrebbe infatti essere proprio lui a sacrificarsi per consentire ai suoi amici di sopravvivere alla minacce del Sottosopra. Undici: anche il personaggio di Undici è in lista per non sopravvivere, e l’affrontare Vecna potrebbe richiedere il suo sacrificio.

anche il personaggio di Undici è in lista per non sopravvivere, e l’affrontare Vecna potrebbe richiedere il suo sacrificio. Hopper: anche lui come Steve all’inizio era visto come figura negativa, poi si è dimostrato come un padre per Undici. Si pensava fosse morto nella terza stagione, invece era prigioniero in Russia ma diverse teorie portano alla sua morte in questa quinta stagione.

anche lui come Steve all’inizio era visto come figura negativa, poi si è dimostrato come un padre per Undici. Si pensava fosse morto nella terza stagione, invece era prigioniero in Russia ma diverse teorie portano alla sua morte in questa quinta stagione. Dustin: l’ultimo nome in lizza è quello di Dustin, traumatizzato dalla morte di Eddie. Siccome Vecna preferisce le vittime che hanno subito traumi, potrebbe essere proprio Dustin a morire in questa stagione.

Stranger Things 5 : il cast

Per quanto riguarda il cast della quinta stagione, troviamo nei panni di Joyce l’attrice statunitense Winona Ryder, che abbiamo visto in film come “Edward mani di forbice”, “Ragazze Interrotte”, “Autumn in New York” e “Sirene”. A interpretare Will troviamo invece l’attore statunitense Noah Schnapp, mentre nei panni di Undici troviamo l’attrice britannica Millie Bobby Brown. Nel cast della quinta stagione di “Stranger Things” ci sono anche David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalie Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Amybeth McNulty, Priah Ferguson, Brett Gelman, Cara Buono, Jamie Campbell Bower. La new entry sarà l’attrice Linda Hamilton, la protagonista di “Terminator“.