Stivali autunnali: le tendenze più in voga

Con l’arrivo dell’autunno, le passerelle e gli stilisti si animano presentano la nuova collezione. Oltre all’abbigliamento, sono diverse anche le calzature da indossare. Tra i vari modelli, gli stivali autunnali sono la scarpa ideale per questo periodo dell’anno.

Scopriamo le ultime tendenze e quale scegliere.

Stivali autunnali

Una calzatura adatta, non solo per i giorni di pioggia, ma anche in altre occasioni e momenti. Gli stivali autunnali accompagnano sia le giornate in ufficio o per lo shopping, ma anche le serate in compagnia degli amici a divertirsi. Per questa ragione, diventa importante sceglierne un paio che siano adatti.

Meglio optare per un modello in pelle con suola di gomma che dura molto di più.

Una pelle semi morbida che si adatti al piede e alla caviglia e consenta di indossare questa calzatura per diverso tempo e non solo per la stagione autunnale. La suola in gomma è molto più stabile e meno scivolosa, soprattutto in condizioni climatiche piovose.

Si consiglia poi di sceglierli in una forma e lunghezza del tacco che si adattino al proprio stile e ai propri gusti. le punte leggermente allungate o con tacco squadrato perché slanciano la figura facendola apparire snella e affusolata.

I modelli con tacco medio, quindi dai 3 ai 6 cm, sono l’ideale per tutto il giorno.

Sono sicuramente il must have della stagione e scegliere il modello adatto non è mai facile. Quando si scelgono gli stivali autunnali, bisogna anche pensare all’occasione in cui si indossano e anche all’abbinamento più consono per quel tipo di modello. A seconda del modello sono molto trendy e la scelta dipende anche dal proprio fisico.

Stivali autunnali: le tendenze 2022

Le tendenze 2022 propongono gli stivali autunnali in vari stili e modelli da scegliere a seconda dell’occasione. Gli ankle boots, ovvero gli stivali alla caviglia, lasciano lo spazio ad altri modelli che arrivano più in su del ginocchio, giungendo a sfiorare le cosce per un look sexy e sensuale al tempo stesso.

I vari brand li propongono in suede, ecopelle, ma anche in camoscio e vinile come fossero una seconda pelle. Ci sono modelli in tessuto stretch che stringono intorno alla gamba, evidenziando sia le caviglie che i polpacci e dando il giusto risalto alla figura. Sono perfetti con un cardigan o camicie oversize e dotati di tacco.

Tra tutti i modelli di stivali autunnali, non possono mancare i cuissards, sopra il ginocchio che possono essere sia di pelle che di camoscio. Il tacco può essere sia rasoterra che molto alto, da 12 cm. Molto versatili perché si abbinano con qualsiasi cosa: dai maxi pull ai jeans skinny passando per un abito.

Non mancano poi i texani, già in voga la scorsa stagione, ma che quest’anno hanno ottenuto la giusta consacrazione. quest’anno arrivano sotto il ginocchio e, con il look giusto, possono ricordare i modelli dei cowboy. Perfetti da indossare con la gamba nuda o calza a rete abbinandoli a mini dresses e realizzati con frange in vinile o camoscio.

Gli slouchy sono un modello dell’autunno, dal taglio morbido e indicati per un look femminile. Gli shiny boots sono una novità, per quanto riguarda gli stivali autunnali, realizzati in un finish luccicante e dominano le passerelle con colori diversi dal classico nero. Si trovano, infatti, in tonalità come il rosso, il viola, l’arancio e anche il blu.

Stivali autunnali: offerte Amazon

Una calzatura che si addice molto all’autunno e su Amazon sono anche vari i modelli da indossare e sfoggiare con promozioni da non perdere. Basta cliccare la foto per visualizzare le informazioni. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei modelli di stivali autunnali più in voga con una descrizione di ognuno riguardo il materiale e le caratteristiche.

1)Stivali autunnali e invernali eleganti

Un modello di stivale per l’autunno e anche per l’inverno, con frange. Molto eleganti e dal tacco basso. Sono in pelle scamosciata e sintetico con lacci. Perfetti per ogni occasione. Si trovano in vari colori: nero, beige, giallo, marrone, rosso e rosa.

2)Stivali donna stivali cerniera

Sono un modello a tubo che arriva al ginocchio, realizzati in poliuretano per il materiale esterno. Un modello con cerniera, impermeabile, molto morbido e confortevole. Adatto sia per passeggiate che tempo libero o intrattenimento. Nei colori grigio, nero, cachi e vino.

3)Fashion scarpe da donna stivali

Una calzatura corta che arriva alla caviglia, con tronchetto per il tacco e punta retrò. Hanno una chiusura a fibbia e cerniera, in poliuretano. Uno stivale autunnale perfetto per il tempo libero o anche per le attività di tutti i giorni. Disponibile nei colori grigio, marrone, nero e verde.

