Belli, comodi e davvero versatili: si possono indossare sotto outfit da giorno oppure da sera e stanno benissimo con qualsiasi tipo di look. Per le tendenze dell’inverno 2021 in fatto di scarpe, gli stivaletti neri con tacco medio sono una certezza.

Ecco quindi quali sono i più gettonati per questa stagione.

Stivaletti neri a tacco medio per l’inverno 2021

Con gonne lunghe o midi, vestiti, pantaloni oppure jeans. Con look più chic oppure più rock o casual. Insomma, se si è indecisi sulle scarpe da mettere, con gli stivaletti neri a tacco medio non si può di certo sbagliare. Meglio quindi averne almeno un paio pronti nella nostra scarpiera.

Quelli di tendenza per l’inverno 2021 hanno rimandi al passato, come la punta quadrata tornata direttamente dagli anni ’90, o il design “chunky”, che si ispira direttamente alle scarpe che andavano di moda nei primi anni 2000.

Si tratta quindi di calzature davvero senza tempo.

Quelli lisci

Il fatto che alla moda piaccia giocare con le tendenze, mixandole in un unico capo o accessorio, lo si può benissimo vedere con gli stivaletti neri a tacco medio proposti da Vagabond. In morbido cuoio, hanno la punta quadrata, la suola platform che rende ancora più comodo il tacco medio e hanno anche la così detta “chunky sihouette”, molto in voga in questa stagione.

Stivaletti neri a tacco medio che siano semplici ma diversi dal solito? Sembra un desiderio quasi impossibile da realizzare, ma Aeyde ha accettato la sfida. Il modello proposto da questo brand (disponibile anche in altri colori e pattern) è infatti reso particolare dal block heel, ovvero quel tipo di tacco che sembra essere a sé, distaccato dal resto della suola.

Se invece non vi piace l’idea del tacco grosso e volete provare con stivaletti dall’aspetto più chic, da Alhoas potrete trovare questo particolare paio di stivaletti neri scamosciati a punta quadrata, resi unici, appunto, da un tacco medio ma a cono finissimo.

Quelli con dettaglio

Anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza. Fibbie, zip, stringhe e strass infatti, possono rendere davvero unici anche il più semplice paio di stivaletti neri. Come quelli di Jonak, dall’aspetto più sportivo rispetto ai modelli visti finora. Hanno infatti una comoda suola effetto seghettato e una zip in silver che dal centro della tomaia percorre tutto il gambale alto fino a un po’ sopra alla caviglia.

Gli stivaletti di Ángel Alarcón in pelle nera lucida sono stringati, ma la calzata è resa comoda dalle zip sui lati. La suola è finissima e il tacco medio ha la forma a cono. Immancabile anche in questo caso, la punta quadrata.

Nella nostra rassegna di stivaletti neri a tacco medio non potevano mancare quelli di Gucci. Si tratta dei classici ankle boots con i lati elasticizzati e la suola a carrarmato, impreziositi da un cinturino con pietre scintillanti e logo con doppia G posto all’altezza della caviglia.