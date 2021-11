Tra i must per l’autunno 2021 ci sono le scarpe con la punta quadrata. Si tratta di un modello che ha letteralmente spopolato nella moda degli anni ’90, che ritorna di tendenza, riprendendosi il proprio meritatissimo posto all’interno della scarpiera.

Scopriamo quali sono tutti quei brand che non hanno saputo resistere al loro fascino.

Scarpe a punta quadrata di tendenza per l’autunno 2021

Se negli anni ’90 le scarpe a punta quadrata erano un vero must have, nei primi anni 2000 sono state accantonate. La moda però, si sa, si rinnova di stagione in stagione e può capitare di vedere ritornare molte tendenze del passato, proprio come è successo al bomber, ai pantaloni a zampa e, adesso, anche alle scarpe a punta quadrata.

Che sarebbero ritornate presto ai piedi di tutte lo avevamo già intuito nelle scorse stagioni e i trend per l’autunno 2021 sono pronti a confermarlo.

Stivali e stivaletti

Gli stivali di Monki raccolgono tutte le tendenze più interessanti della stagione in fatto di scarpe. Sono infatti bianchi con un comodo tacco quadrato nero in contrasto e, ovviamente, hanno anche la punta quadrata. Con il gambale che arriva fin sotto al ginocchio poi, sono un vero e proprio inno ai trend più celebri del passato.

Mango invece, tra gli innumerevoli modelli per l’autunno 2021, propone anche uno stivaletto dall’aspetto decisamente più sportivo, con gambale che arriva fino a metà polpaccio, tacco basso e punta quadrata. Anche le tonalità sul ruggine seguono i trend in fatto di colori.

Lo stivaletto di Kallistè oltre ad avere la punta quadrata ha il tacco alto dalla forma rettangolare e sottile che gioca con la prospettiva. Se infatti frontalmente appare spesso, visto di lato è decisamente molto più fine. Il colore è uno di quelli più trendy per la stagione: il verde oliva, anche chiamato verde militare.

Mocassini, ballerine e dècolletè

Tra le calzature più “In” per l’autunno ci sono anche i mocassini, tanto comodi quanto eleganti. Quelli proposti da Sergio Rossi sono all’insegna della filosofia minimal. In morbidissima pelle nera, hanno la punta quadrata e un dettaglio dorato sulla tomaia che va ad impreziosirne l’aspetto.

Per le più coraggiose che, in nome della moda, sono pronte a resistere anche alle temperature più fredde ecco le slingback proposte da Miu Miu. Decisamente iconiche, ricordano il modello bicolor di Chanel, ma sono rese moderne da un effetto metallizzato e dal dettagli della catenina sul cinturino, che va a chiudersi con una perla sul lato.

Le ballerine con tacco di Rupert Sanderson hanno la punta quadrata e sulla tomaia riportano la fibbia quadrata tipica del marchio che riprende il colore e il tessuto della scarpa. Sono disponibili in silver mirror, scamosciate rosse o beige, marroni, nere oppure blu.

Anche Jeffrey Campbell è al passo con i tempi con le sue dècolletè a punta quadrata Blunted, disponibili in dusty navy, grey e dusty blush. Decisamente all’ultima moda, hanno il tacco squadrato e un cinturino con catenina che circonda la caviglia.