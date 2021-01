Per chi fa i lavori domestici sa bene quanto sia importante avere uno stendibiancheria in casa in modo da stendere i panni non appena tirati fuori dalla lavatrice. Tra i tanti accessori in commercio, vi è anche lo stendibiancheria elettrico, utile per i vostri panni.

Vediamo quale è il suo funzionamento e alcuni dei migliori modelli.

Stendibiancheria elettrico

Uno strumento che sta prendendo piede anche in Italia e molto utile alle massaie. Si differenzia dal classico stendibiancheria in quanto, riscaldandosi, permette di asciugare i panni in poco tempo. Lo stendibiancheria elettrico è un accessorio fondamentale, soprattutto in caso di maltempo in quanto permette al bucato di asciugarsi nel minor tempo possibile. Grazie a questo prodotto, i vostri capi sono pronti da indossare immediatamente senza dover attendere che spunti il sole per asciugarli.

Funziona con l’elettricità per via di un cavo che si inserisce nella presa e del termostato utile a regolare la temperatura. Funziona come un normalissimo stendino con i panni da posizionare sui fili, non appena sono lavati e ancora bagnati. La differenza con il modello classico è che asciuga in minor tempo permettendo di risparmiare.

A differenza dell’asciugatrice, permette di approfittare di un notevole risparmio, anche in bolletta. Inoltre, occupa pochissimo spazio e potete riporlo sia nel ripostiglio, ma anche sul balconcino di casa.

Lo stendibiancheria elettrico è un accessorio che si adatta molto bene a chi vive in dimensioni piccole o ha poco spazio in casa.

Inoltre, rispetto all’asciugatrice, ha un costo decisamente inferiore. Con pochissimi euro, massimo 70, potete acquistare un prodotto ottimo e di buonissima qualità per asciugare i vostri panni. Molto facile da usare, anche grazie ai vari fili su cui sistemare la vostra biancheria in modo lineare e regolare.

Stendibiancheria elettrico: modelli

Se volete acquistare un prodotto del genere, sappiate che sono diversi i modelli stendibiancheria elettrico che si trovano in commercio. Alcuni di questi modelli differiscono in base al materiale con cui sono composti. Potete trovarli sia in alluminio che in plastica con le barre riscaldanti in metallo. I vari modelli si caratterizzano per le dimensioni, il materiale e anche le vostre esigenze.

Alcuni modelli di stendibiancheria elettrico funzionano anche come termostato, quindi permettono di regolare in maniera autonoma la temperatura.

In questo modo si può evitare di stirare alcuni abiti in quanto la temperatura elevata porta a eliminare le pieghe e le grinze dai tessuti più leggeri. Si distinguono anche modelli a torre, che sono molto alti e che permettono di riporre i panni in maniera ordinata grazie ai vari ripiani.

Si trovano stendibiancheria elettrici a cavalletto oppure a tre ripiani in modo da posizionare tutti i panni in modo corretto.

Ci sono poi modelli estensibili dotati di vari tubini telescopici in modo d’allungarli per contenere una maggiore quantità di panni e si adattano particolarmente alle famiglie numerose composte da 6-7 persone.

Un altro modello che è possibile trovare in commercio e molto utile presenta le rotelle in modo da spostarlo agevolmente e senza particolari problemi. Le rotelle possono essere sia due, ma anche quattro con asse fisso bloccabile. Un modello del genere aiuta a evitare di rigare il pavimento e non creare danni.

Stendibiancheria elettrico Amazon

Per chi fosse interessato all’acquisto di un apparecchio del genere, il sito di Amazon vi fornisce diversi modelli approfittando di offerte e prezzi scontati di cui potete approfittare. Cliccando sull’immagine potete visualizzare alcune informazioni in merito. La classifica qui sotto vi illustra alcuni dei migliori stendibiancheria elettrici che sono tra quelli maggiormente scelti e apprezzati dai consumatori di questa piattaforma online.

1)Stendibiancheria richiudibile a torre

Un modello di stendino pieghevole dotato di tre piani riscaldanti che è possibile richiudere in modo da occupare pochissimo spazio. Ha una grande superficie di asciugatura, quindi adatto a famiglie numerose. Dotato di quattro ruote. Un prodotto che si adatta molto bene a qualsiasi ambiente della casa. Realizzato in alluminio e dai costi ridotti. Le recensioni parlano di un prodotto ottimo e di un buon acquisto. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Black + Decker BXAR0005GB

Uno stendibiancheria elettrico da 300 Watt, pieghevole, a torre, con un sistema di asciugatura nettamente più veloce rispetto a un modello di stendino classico. Asciuga in maniera rapida con i vostri abiti già pronti per essere indossati il giorno dopo. Dotato di tre livelli. Un prodotto silenzioso e salvaspazio. Non appena lo piegate, si adatta a qualsiasi angolo. Ideale anche per i piccoli appartamenti.

3)Kitchen Move BAT 701 Y

Un modello di stendibiancheria elettrico realizzato in alluminio, pieghevole. Un prodotto riscaldante che vi permette di risparmiare tantissimo per quanto riguarda l’asciugatura. Permette anche di risparmiare spazio, quindi non particolarmente ingombrante. Molto robusto, il che permette di usarlo per moltissimo tempo. Dotato di ali laterali pieghevoli e piedini antiscivolo. Ha una buona stabilità e sicurezza. Ottime le recensioni di coloro che lo consigliano.

