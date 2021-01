A causa del Coronavirus e dell’ennesimo lockdown, siamo costretti a trascorrere tutto o la maggior parte del nostro tempo a casa. E se le palestre sono chiuse, come fare attività fisica? Ecco le soluzioni del momento: spinning o yoga, ma quale e come scegliere? Qui di seguito i consigli per scegliere l’attività più adatta a noi.

Spinning o yoga: come scegliere?

Come quest’anno più che mai, trainers, insegnanti, coach si sono reinventati un lavoro e in un’altra dimensione, ovvero l’online da casa. Questo tempo purtroppo ci ha costretto a dover fare i conti con nuove realtà e nuove abitudini. E il fatto di non poter andare in palestra o fare sport in spazi al chiuso hanno influito notevolmente. Ma la soluzione ideale è appunto seguire dei corsi su internet.

Ce ne sono di diversi tipi, gratuiti, a pagamento, organizzati su Zoom, con un video esclusivo su You Tube, con la diretta streaming o su canali social come Facebook e Instagram.

Insomma, le alternative ci sono, bisogna però scegliere quale attività seguire. Le più ambite del momento sono spinning e yoga. Entrambe sono veramente efficaci e garantiscono ottimi risultati, la prima però interessa di più il corpo e la seconda la mente.

Infatti, lo spinning aiuta a perdere chili più velocemente, mentre lo yoga aiuta a combattere lo stress, sciogliendo le tensioni. Anche se si sceglie una piuttosto che l’altra, questo non significa che non si possano fare entrambe per un training più completo. Vediamo qui di seguito quali sono le differenze e le particolarità di ciascuna disciplina.

Spinning

Per lo spinning online, si può selezionare il programma e il corso che più si preferiscono in base all’intensità, al trainer e persino alla musica. Questo sport è molto efficace perché consente di bruciare fino a 600 calorie in un’ora e di sciogliere i grassi in eccesso. Se fatto con costanza, fa dimagrire più velocemente e inoltre, lavora bene sulle zone muscolari, tonificandole. Attenzione: per praticare quest’attività, non basta una cyclette normale, ma ci vuole una spin bike che ricorda la bicicletta da corsa. Deve consentire di simulare vere e proprie salite, discese e di regolare la resistenza. Per quanto riguarda l’abbigliamento, un buon consiglio è quello di scegliere capi traspiranti e leggeri, quasi impercettibili addosso, in modo da praticare l’attività in tranquillità e senza intoppi. Altra cosa: tenete a portata di mano borraccia e asciugamano!

Yoga

Invece, quanto allo yoga, si tratta di una disciplina anch’essa completa, in grado di combattere lo stress e di sciogliere le tensioni accumulate. Aiuta poi a migliorare la flessibilità e la tonicità del proprio corpo. E più che tutte le altre attività, fa sentire veramente bene, influisce sull’umore e sulla mente. Lo yoga è anche consigliato per la concentrazione e per la respirazione perché entrambe le sfere vengono toccate durante una lezione di yoga e i risultati sono straordinari. Qui non serve altro che un tappetino specifico, più lungo di quelli classici per fitness, e lasciarsi andare completamente. Un buon consiglio, infine, se siete al livello principiante, è di iniziare dallo Hatha yoga, in modo da non forzare troppo il vostro corpo e superare il limite.