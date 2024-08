Gli Space Buns tornano prepotentemente di moda e si apprestano a essere l’acconciatura della stagione. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Space Buns: l’acconciatura spaziale torna di moda

E’ ufficiale, gli space buns sono tornati di moda. L’acconciatura che ricorda quella di una delle eroine della nostra infanzia, ovvero Sailor Moon, è tornata in auge e si appresta a essere l’acconciatura di questa fine estate e dell’inizio dell’autunno. Ma, cosa sono esattamente gli space buns? Come detto questa acconciatura è esplosa grazie a Sailor Moon, quindi negli anni Novanta, poi si è un pò persa per strada fino a oggi. Gli space buns non sono altro che due chignon, uno sul lato destro e uno sul lato sinistro della testa. Sono quindi un doppio chignon. Chiunque di noi abbia voglia di sfoggiare un look originale e sbarazzino, ecco che gli space buns sono la risposta e, tra l’altro, si adattano a tutti i tipi di capelli, sia lisci che ricci. Ma, come si realizzano gli space buns? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Space Buns: come si realizzano?

Come abbiamo appena visto, gli space buns non sono altro che un doppio chignon. Questa acconciatura, resa celebre da Bunny, alias Sailor Moon, è tornata di super tendenza e può dare quel tocco sbarazzino in più a qualsiasi look. Ma, come si realizzano gli space buns? Scopriamolo insieme. Innanzitutto c’è da dire che gli space buns sono perfetti soprattutto per chi ha i capelli lunghi, anche se si possono realizzare anche su capelli di media lunghezza. Per realizzare gli space buns bisogna semplicemente fare due chignon, uno sul lato destro, uno sul lato sinistro, prendendo però solo alcune ciocche di capelli e lasciando gli altri sciolti. Esistono diverse varianti per realizzare gli space buns, oggi di grande tendenza quella a cuore, ovvero il creare la forma di un cuore con lo chignon. Su TikTok, ad esempio, potete trovare tantissimi tutorial su come realizzare le varie varianti di space buns. Quindi, non vi resta che andare a cercarle e provare a realizzare l’acconciatura di questa fine estate 2024!

Space Buns: sono tendenza anche tra le star

Se negli anni Novanta tantissime di noi hanno provato almeno una volta a realizzare gli Space Buns, al fine di assomigliare alla propria eroina Sailor Moon, è vero che nel corso degli anni anche diverse celeb hanno sfoggiato questa particolarissima acconciatura spaziale. Chiara Ferragni, ad esempio, in occasione di ha sfoggiato gli space buns in versione chic, in occasione della presentazione del suo nuovo temporary caffè, dimostrando come questa acconciatura possa essere scelta anche per eventi formali e importanti. Anche la modella Gigi Hadid e la cantante e attrice Jennifer Lopez hanno sfoggiato questa acconciatura che, tra l’altro, va bene anche per gli uomini. L’abbiamo vista infatti realizzata sui capelli di Justin Bieber. Gli chignon doppi sono quindi tornati prepotentemente alla ribalta. E voi, avete già provato a realizzarli?