Un racconto thriller, in cui la suspense si fonde con la lotta alla sopravvivenza: che cosa si è disposti a fare per salvarsi la vita? È proprio questa la domanda su cui si basa la nuova fiction Rai, Sopravvissuti, in arrivo a ottobre 2022 su Rai1.

Una nave che naufraga, la paura di non farcela, la costante ricerca di sopravvivenza: Sopravvissuti, con Lino Guanciale e altri volti attoriali eccezionali, vi faranno salire a bordo per provare qualcosa di unico.

Sopravvissuti: quando esce la nuova fiction Rai?

Diretta da Carmine Elia e prodotta da Rai Fiction, ZDF, Framce Televisions e Rodeo Drive, Sopravvissuti arriverà in televisione proprio nella stagione autunnale appena iniziata. La data di uscita, infatti, è prevista per il prossimo lunedì 3 ottobre 2022 e sarà trasmessa su Rai 1 in prima serata.

La trama di Sopravvissuti

Una barca a vela di nome Arianna salpa dal porto di Genova per compiere una traversata oceanica e a bordo ci sono dodici passeggeri. Tra loro c’è anche Luca Giuliani (il protagonista, interpretato da Lino Guanciale) colui che si trova alla guida del cantiere Leone che ha proprio organizzato la traversata.

Ogni persona salirà a bordo di Arianna con il proprio bagaglio e la propria storia personale, fatta di emozioni, racconti a volte dolorosi e il desiderio di vivere una nuova avventura.

Ignari di ciò che da lì a breve sarebbe successo, i passeggeri salutano felici ed emozionati i famigliari e amici che aspettano la partenza dalla banchina e Arianna si allontana, lenta ed elegante come se tutto fosse normale.

Purtroppo però la normalità rimane un’utopia e la nave, dopo qualche giorno dalla sua partenza, scompare letteralmente dai radar, senza motivo e senza dare spiegazioni. Un anno dopo, quando ormai la speranza di ritrovarla si è fatta sostanzialmente impossibile, la nave Arianna misteriosamente riappare, ma le persone a bordo sono sette e non dodici, come alla partenza.

Che cosa è successo agli altri passeggeri? Come hanno fatto i sopravvissuti a rimanere in vita? Come si sono guadagnati la sopravvivenza? A che prezzo?

Sono queste le domande esistenziali che avvolgono la fiction, tra scavi profondi nella mente umana, segreti sepolti ma non dimenticati e legami rimasti appesi a qualcosa che, dopo un anno di distanza, pare non esistere più.

Il cast di Sopravvissuti

Il cast di Sopravvissuti vede Lino Guanciale interpretare Luca Giuliani, il capo del cantiere che ha organizzato la traversata e che diventa a tutti gli effetti il comandante della nave Arianna.

Nel cast anche Alessio Vassallo che interpreta Gabriele, il medico a bordo della nave, sposato con Marta, interpretata da Camilla Semino Favro. Il medico, però, porta con sé un’ombra oscura, che neanche la madre Anita, interpretata da Pia Lanciotti, conosce del figlio.

A bordo di Arianna ci sono anche Giulia Morena, attrice famosa interpretata da Barbora Bobulova; Tano Russo, operaio del cantiere navale interpretato da Vincenzo Ferrara; Lorenzo Bonanno, uomo da poco uscito di prigione e interpretato da Giacomo Giorgio; Stefano Bonanno, fratello di Lorenzo e interpretato da Fausto Maria Sciarappa; Lea, unica dei sopravvissuti a non avere nessuno ad aspettarla, interpretata da Adèle Wismes; Lara, giornalista e reporter di guerra interpretata da Desirèe Popper e Nino, interpretato da Luca Castellano.

Siete pronti a vivere una delle avventure più misteriose di sempre? Non vi resta che accendere la tv lunedì 3 ottobre 2022 e sintonizzarvi su Rai 1, per godere della nuova ed esilarante fiction Sopravvissuti.