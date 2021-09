Dopo le soap brows che hanno letteralmente conquistato l’estate, tra le tendenze più pazze del momento ci sono sicuramente le bleached brows, ovvero le sopracciglia decolorate. Scopriamo insieme come si ottengono e quali sono i make up più adatti con cui sfoggiarle!

Sopracciglia decolorate: la nuova tendenza del momento

Se tra le tendenze per l’autunno inverno 2021 ci sono i capelli bianchi naturali ma anche decolorati, le sopracciglia decolorate non potevano essere da meno. Hanno infatti conquistato i visi di modelle ed influencer famosissime e sui social si possono trovare tantissimi esempi su come sfoggiarle abbinate a look mozzafiato. Ecco in cosa consiste il procedimento per decolorarle alla perfezione.

Sopracciglia decolorate: come farle

Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a mani esperte, perché si tratta sempre di decolorazione e il rischio di incidenti, se non si presta la dovuta attenzione, è dietro l’angolo! Se poi non si può proprio resistere alla tentazione di provare a farle da sole, in commercio è possibile trovare decoloranti fatti apposta per schiarire le sopracciglia.

Il procedimento è ovviamente indicato su ogni confezione, noi qui vi riportiamo i passaggi fondamentali. Prima di procedere con la decolorazione è consigliabile fare un test su una piccola zona del braccio, per controllare eventuali reazioni. Si tratta di un passaggio fondamentale per evitare fastidiosi bruciori una volta applicata la decolorazione. Successivamente bisogna preparare l’area raccogliendo bene i capelli ed applicando uno struccante che vada a detergere la zona degli occhi.

Si passa poi all’applicazione del prodotto sulle sopracciglia con un cotton fioc o un bastoncino apposito (facendo molta attenzione ad evitare il contatto con gli occhi). Si aspetta poi il tempo di posa indicato sulla confezione e una volta terminato, si risciacquano bene le sopracciglia eliminando ogni residuo della crema schiarente.

Sopracciglia decolorate: i look estremi

Come accade per ogni nuova tendenza, anche per quanto riguarda le bleached brows i social offrono tantissime ispirazioni per ricreare i look più belli. C’è chi per esempio le schiarisce tantissimo insieme ai capelli, abbinandoci un make up dall’effetto nude sugli occhi, senza mascara oppure scegliendolo bianco, come il look ormai famoso di Yolandi Visser, del duo musicale dei Die Antwoord.

In alternativa si può spostare l’attenzione sulle labbra, caricandole con un colore forte, come il rosso o il marrone, oppure il blu e il viola se si vuole un make up sorprendente. L’importante è che le labbra siano in netto contrasto con le sopracciglia decolorate.

Uno dei contrasti più belli è dato dalle sopracciglia decolorate con l’eyeliner e ombretti effetto neon. Una semplice passata o un disegno più elaborato basteranno per non farvi passare inosservate.

Le sopracciglia decolorate si possono anche tingere del colore che si preferisce. Generalmente lo si tende a fare con i colori più pazzi, come il rosa shocking o il verde evidenziatore.

Sopracciglia decolorate: i look più semplici

Non solo look fuori dal comune. L’influencer americana Kim Kardashian ha giocato con i contrasti dati dalla sua stessa, meravigliosa, carnagione e ha decolorato le proprie sopracciglia fino a raggiungere lo stesso biondo miele dei capelli.

Se i make up troppo elaborati non fanno per voi, le sopracciglia decolorate stanno benissimo anche con look quasi acqua e sapone, con solo qualche passata di mascara nero per evidenziare le ciglia.