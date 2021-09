In passato i capelli bianchi sono stati qualcosa da coprire, nascondere, ad ogni costo con tinte e trattamenti. Finalmente però sono stati sdoganati e non solo per le più agée, ma anche per le più giovani. Sono infatti estremamente di tendenza per l’autunno 2021.

Non è quindi più necessario controllarsi ossessivamente allo specchio ed impazzire per coprirli sotto strati di tinte, ma bisogna invece imparare a prendersene cura per valorizzarli al meglio. Avere i capelli bianchi infatti non è sinonimo di incuria, ma anzi possono risultare molto eleganti. Basta imparare a trattarli con prodotti specifici e qualche accortezza in più. Scopriamo insieme come farlo e quali sono i tagli più adatti per questo meraviglioso colore.

Capelli bianchi, la tendenza per l’autunno 2021

Che siano naturali e quindi arrivati come conseguenza dell’avanzare dell’età o anticipati per via del patrimonio genetico, i capelli bianchi sono la vera tendenza per l’autunno 2021. Tanto che chi non li ha sottopone la propria chioma a decolorazioni estreme fino a raggiungere il bianco candido.

In questo caso le più fortunate sono quelle donne che partono da un capello molto chiaro, perché la ridotta presenza di melanina, permetterà di fare qualche decolorazione in meno per raggiungere la sfumatura desiderata.

Per decolorare i capelli infatti bisogna diminuire la presenza della melanina tramite processi chimici dovuti all’ossidazione con ossigeno. Un procedimento che ormai si può fare anche a casa, ma è sempre meglio rivolgersi ad un esperto se si vogliono evitare incidenti irrimediabili.

Capelli bianchi, la tendenza per l’autunno 2021: come prendersene cura

A prescindere da quanti anni tu abbia, i capelli bianchi naturali a causa di una perdita importante di pigmentazione, tendono a cambiare consistenza. Sono infatti più secchi e sottili e in alcuni casi sono anche tendenzialmente crespi. Ma al contrario di quanto possa sembrare, prendersi cura dei capelli bianchi non è complicato, bisogna solo avere una certa costanza nel farlo.

Non devono mancare quindi maschere idratanti e due volta alla settimana bisogna lavarli con shampoo anti-giallo che al suo interno contiene pigmenti blu o viola adatti a neutralizzare i riflessi gialli e rendere i capelli più brillanti, senza però andarli a schiarire ulteriormente. Per evitare l’ingiallimento dei capelli bianchi bisogna anche avere alcune accortezze come evitare un’esposizione prolungata al sole o al calore (in questo caso specifico è molto utile l’utilizzo di termoprotettori). Ma bisogna anche eliminare le cattive abitudini come le sigarette, la nicotina infatti tende a far ingiallire i capelli bianchi.

Capelli bianchi, la tendenza per l’autunno 2021: non solo il classico taglio corto

Chi ha detto che con i capelli bianchi, soprattutto per chi è più in là con l’età, bisogna rassegnarsi ad un taglio il più possibili corto e comodo? Dal pixie ai capelli lunghi, da uno stile decisamente punk ad uno più raffinato. I tagli e le acconciature più belle e di tendenza per i capelli bianchi permettono di giocare con i look più disparati.

Se anche tu hai i capelli bianchi quindi, è arrivato il momento di sbizzarrirti con frange, boccoli, trecce e chignon di ogni tipo!