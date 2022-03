Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati censurati da Instagram. Gli ex concorrenti del GF Vip 6 hanno ricevuto la brutta notizia appena arrivati a Istanbul, meta del primo viaggio di coppia. Il social ha preso questa decisione perché vede un loro scatto come “adescamento di adulti“.

Sophie e Basciano censurati da Instagram

Nuova censura da parte di Instagram per due Vip o presunti tali. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, che sono stati ‘richiamati’ dal noto social network a causa di una condivisione troppo audace. L’ex tronista di Uomini e Donne e il suo fidanzato hanno scoperto il fattaccio appena arrivati a Istanbul, meta del loro primo viaggio di coppia. I due avevano condiviso su IG uno scatto in cui apparivano semi nudi, ma con le parti più intime ben coperte.

Eppure, Instagram li ha bocciati ugualmente.

Sophie e Basciano censurati: il motivo

“Il contenuto viola le nostre linee guida della community in materia di adescamento di adulti“: così Instagram ha spiegato la censura a Sophie e Basciano. La Codegoni e Alessandro, neanche a dirlo, si sono detti “scioccati” dalla cosa. Non solo loro, anche la suocera si è arrabbiata per il brutto sgambetto. La donna, tale Valeria Pasciuti, ha tuonato: “Che per caso la volete in bianco e nero? Tiè invidiosi, ve la metto pure così“.

La teoria dei fan di Sophie e Basciano

A dare il meglio, però, sono stati i fan di Sophie e Basciano. Mentre la Codegoni è “scioccata” e sua madre tira in ballo gli “invidiosi“, i seguaci hanno creato l’hashtah #IoStoConSophie. Secondo la loro teoria, Instagram li ha censurati a causa delle segnalazioni degli hater. Di certo, i due piccioncini del GF Vip potranno comunque godersi la vacanza a Istanbul: d’altronde una censura social non è così importante.