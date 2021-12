Alessandro Basciano punta Sophie: “Le piaccio”

Dopo aver inizialmente mostrato interesse verso Soleil Sorge, Alessandro Basciano sembra aver cambiato idea al GF Vip 6.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Appena approdato nella casa del GF Alessandro Basciano non ha nascosto un certo interessamento verso Soleil Sorge (tanto da scatenare la furia di Alex Belli).

Poche ore più tardi però sembra che l’ex tentatore abbia messo gli occhi anche su Sophie Codegoni, e infatti – confidandosi con Giacomo Urtis – ha praticamente rivelato che se l’ex tronista dovesse farsi avanti con lui, lui si guarderebbe bene dal farsi da parte.

“Se mi piace un po’ Sophie? Secondo me io le piaccio a lei. Però non lo dico per fare il presuntuoso, ma per quello che vedo qui dentro.

Da quando sono entrato al GF Vip lei non ha più baciato Gianmaria. Mi ha proprio detto ‘sai sono 5 giorni che non lo bacio’. Perché dirmi una cosa del genere?”, ha confessato Basciano, e ancora: “Devi indagare tu Giacomo. Io le ho fatto delle domande mirate. Mi ha spiegato varie cose ed ha detto che non è presa da Gianmaria. Lei dovrebbe prendere una posizione, o si lascia andare del tutto, oppure chiude.

Dopo 3 mesi h 24 saprà valutare quello che vuole? Se c’è un affiatamento dovrebbe dargli un bacio al giorno almeno e invece mi ha proprio detto che non lo bacia più. Io per rispetto di Gianmaria non faccio lo str***o, certo però che se lei farà dei passi in più verso di me io non la scaccio”.

Alessandro Basciano: Soleil e Gianmaria

Confessandosi con Giacomo Urtis, Basciano ha anche confessato che secondo lui la storia tra Gianmaria e Sophie non sarebbe destinata a durare al di fuori del programma. Rivolgendosi allo stesso ex fidanzato di Belen avrebbe infatti detto:

“Ho parlato anche con lui. Gli ho detto ‘se pensi che sia qui per darti fastidio non è così. Non sono arrivato per rovinarti una ipotetica storia. Però è normale che qui come fuori, se una ragazza non ricambia i tuoi sentimenti e poi si avvicina a me…’ Poi gli ho anche detto che se qui dentro non sono affiatati, fuori sarà peggio. Calcola che all’esterno è super ambita e se già qui non vuole Gianmaria, fuori non potrà cambiare idea. Se non ci fosse stato Gianmaria lei si sarebbe già avvicinata a me. Anche se con le risposte che mi ha dato io ho già capito.”

Alessandro Basciano e Soleil

Soleil e Basciano hanno trascorso una notte insieme al GF Vip e tra i fan del programma c’è già chi si chiede se scoppieranno presto delle liti tra Soleil e Sophie (che per il momento sembravano aver stabilito una tregua) proprio a causa dell’ex tentatore.