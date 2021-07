Smalti estivi: i trend della stagione

In estate, oltre all’abbronzatura che permette di garantire un buon colorito non può mancare qualcosa di leggero da abbinare al periodo. Uno degli accessori migliori sono gli smalti estivi che permettono di migliorare il proprio outfit grazie alle ultime tendenze e novità.

Smalti estivi

Sono parte di un accessorio di bellezza che dona ancora più colore alla pelle e mette maggiormente in risalto l’abbronzatura. Gli smalti estivi permettono di dare colore alle unghie delle mani e dei piedi colorandole con tantissime tonalità e sfumature uniche nel suo genere. L’estate è sinonimo di colore, allegria e freschezza anche nelle mani.

Le unghie nella nuova stagione estiva sono ancora di più protagoniste grazie ai tantissimi colori e tonalità di cui è impossibile fare a meno.

I colori dell’azzurro sono perfetti in quanto ricordano e richiamano le tonalità del mare in cui immergersi per un bagno o tuffo, ma anche il blu delle montagne e del cielo nelle belle giornate assolate.

Per far risaltare la pelle ambrata, gli smalti estivi nei colori del bianco o di altre tonalità chiare sono sicuramente l’ideale da poter mettere e indossare nel periodo estivo. Sono tantissimi i colori degli smalti estivi da scegliere in questa estate.

Chi ama osare può anche pensare di optare per 10 colori diversi nelle dita in modo da creare un arcobaleno di colori e tonalità varie da sfoggiare in estate.

Per chi ama esprimere la propria femminilità, il rosso è un colore che va sempre bene, anche durante la stagione estiva. Si può anche renderlo maggiormente giocoso optando per le tonalità arancio o anche corallo che richiamano i fondali marini.

Smalti estivi: trend

Per quanto riguarda questa stagione, sono tantissime le novità e le tendenze di smalti estivi per colorare le unghie. Le nuove tendenze propongono tantissime idee che sono ispirate ai colori della natura. Quindi, si va dal verde rigoglioso sino ai fiori tropicali passando per la vegetazione del Belpaese. Ci sono sia finish cristallini e glossy, ma anche altri cremosi che ricordano deliziosi confetti per la stagione estiva.

Tra i colori degli smalti estivi non possono mancare il blu e l’azzurro che richiamano il colore del cielo e del mare, ma si trovano anche nuances delicate come la carta da zucchero. Non manca poi il rosso che è un vero e proprio evergreen, sino all’arancione e al giallo declinato in tantissime sfumature che ispirano allegria e vitalità.

I colori pastello sono un’altra delle tendenze degli smalti estivi da applicare sulle unghie in questa stagione. I grandi marchi propongono collezioni nelle nuances pastello come il rosa, l’azzurro e il verde. La linea Pupa propone degli smalti estivi allegri e profumati nelle tonalità del verde menta, azzurro e rosa. Il giallo è il colore must presente in tantissime sfumature: dal giallo limone al canarino sino allo zafferano passando per il giallo crema, molto delicato.

La collezione si arricchisce di tantissimi colori fluorescenti molto appariscenti per coloro che vogliono essere sempre al centro dell’attenzione e amano osare. Il viola, il verde lime, ma anche le tonalità smeraldo oppure un vitaminico arancio e un rosa baby sono il must tra gli smalti estivi 2021. Il giallo lime, il nero e il rosso aragosta sono tonalità neon per non passare inosservate.

Smalti estivi Amazon

Per chi sta pensando di comprare degli smalti estivi per questa stagione, il sito di Amazon propone alcune delle migliori novità approfittando di sconti e promozioni imperdibili. Se si clicca sulla foto è possibile visualizzare alcune informazioni. Qui sotto si trova una classifica con i tre migliori smalti estivi con una breve descrizione tra quelli maggiormente apprezzati e desiderati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Rosalind 15 ml smalto semipermanente

Un set da 6 pezzi di smalti semipermanenti nei colori del rosa, azzurro e viola. Durano per parecchio tempo e sono resistenti. Hanno una durata di almeno 7 giorni e si applicano molto facilmente, oltre a rimuoverli in maniera altrettanto semplice. Realizzato con materiali naturali, inodore e non causa nessun danno alla pelle. Ha uno sconto del 5%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Lilycute smalti semipermanenti

Una confezione di 48 colori perfetti per ogni occasione e periodo dell’anno. Si trovano sia tonalità fluorescenti che neon, ma anche brillanti e glossy. Le bottiglie sono portatili e leggere in modo da mettere lo smalto in qualsiasi luogo si voglia. Uno smalto pigmentato che ha una durata fino a 21 giorni. Gli smalti sono in tantissimi colori: blu, rosa, viola, arancione, giallo, ecc. In vendita con lo sconto del 17%.

3)Essie Bahama Mama nail

Uno smalto del noto marchio Essie che unisce tradizione e innovazione. Una tentazione che coinvolge tutti i sensi per un rituale di benessere per il corpo e lo spirito. Una tonalità rosso scura perfetta per brillare in ogni occasione e momento. Molto facile da applicare e dura molto di più rispetto ad altri smalti estivi.

Oltre agli smalti estivi, ecco come abbinare i migliori sandali per un look perfetto per la stagione.