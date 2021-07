Le unghie ben curate sono sempre un bel vedere, ma non sempre si ha tempo o voglia di scegliere lo smalto giusto ed applicarlo in modo perfetto. Se quindi ti piacciono gli smalti ma non hai la pazienza di stenderli sulle unghie e aspettare che si asciughino ecco per te una valida alternativa: gli smalti adesivi.

Smalti adesivi per unghie: cosa sono

Si chiamano “nail patch”, traducibili per noi come smalti adesivi. Si tratta di pellicole adesive adattabili alla forma e alla lunghezza delle unghie, che non hanno bisogno di tempi di asciugatura, se non quello del top coat, consigliato ma comunque facoltativo, e che sono disponibili in ogni colore e fantasia.

Da Sephora a Kiko, da Essence a L’Oreàl, sono ormai moltissimi i brand di nail polish e make up che hanno dedicato una parte della sezione della nail art anche agli smalti adesivi.

Scopriamo quali sono i modelli più di tendenza per il 2021.

Smalti adesivi per unghie: i colori e le fantasie di tendenza

Gli smalti adesivi permettono di decorare le proprie unghie con fantasie più elaborate senza doversi improvvisare dei nail artist esperti, ma sono anche disponibili in colori neutri o comunque in tinta unita, per i più pigri. Alcune fantasie invece, seguono inevitabilmente le tendenze in fatto di unghie per la primavera-estate 2021.

Tra le nail patch più alla moda ci sono quelle con motivi flloreali, fantasie appunto molto difficili da replicare da sole. Belle sia su tutte le unghie oppure solo su alcune, alternandole con smalti in tinta unita.

Bellissimi anche gli smalti adesivi con elementi che richiamano l’estate come la frutta tropicale o di stagione, che risaltano su un fondo trasparente, donando alle unghie un aspetto ordinato ma comunque trendy.

Tra le tendenze in fatto di unghie del 2021 ci sono anche le geometrie, da sfoggiare soprattutto durante la bella stagione. Meglio ancora se con i colori pastello, anche questi must della primavera-estate.

Gli smalti adesivi hanno anche la particolarità di poter inserire nella nostra nail art piccoli soggetti in rilievo senza aver paura che si scollino dopo poco, costringendoci così a dover togliere tutto. Perché non provare quelli a tema marino con le ancore?

Come dicevamo, oltre alle fantasie esistono anche smalti adesivi in tinta unita. Molto belli da soli, come uno smalto normale o alternati a texture diverse, come quella effetto sugar, ma dello stesso colore.

Smalti adesivi per unghie: come si applicano

Applicarli è facilissimo, e oltre agli adesivi servono solo pochi altri strumenti come la lima per unghie ed eventualmente uno smalto trasparente che farà da top coat. Ecco quali sono tutti gli step da seguire.

Dopo aver dato all’unghia la forma desiderata, si incollerà sopra l’adesivo stando attenti a non creare grinze. Per togliere l’eccesso si dovrà piegare lo smalto rimasto fuori dall’unghia verso il basso, fino a staccarlo del tutto. In questo modo si andrà a “chiuderlo” e lo si farà durare di più, come per gli altri tipi di smalto. Come ultimo step, ma facoltativo, si potrà applicare un top coat trasparente. Per rimuovere lo smalto adesivo si dovrà utilizzare un solvente per unghie, proprio come lo smalto normale.