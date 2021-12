Beauty routine invernale: consigli e prodotti

L’inverno non è ancora giunto, ma il freddo si sta facendo sentire con temperature rigide e basse che mettono a repentaglio la pelle e la salute. Per contribuire a un aspetto più sano e salutare, in questo periodo è bene prendersi cura della pelle con la beauty routine specifica per i mesi invernali.

Vediamo come farla usando i prodotti adatti.

Beauty routine invernale

Quando si avvicina il freddo, diventa fondamentale preparare la propria pelle alla stagione fredda con una beauty routine che sia specifica e adatta per proteggerla dalle temperature rigide del periodo. In questo periodo dell’anno, il freddo mette a dura prova la compattezza dell’epidermide che soffre particolarmente.

Per questa ragione, bisogna impostare una nuova beauty routine con step e passaggi che siano adeguati al periodo in modo che non ne risenta troppo.

La gestualità e i prodotti devono essere adeguati al periodo dal momento che la pelle va incontro a determinate esigenze. Bisogna optare per una skincare che sia maggiormente lenitiva e idratare per affrontare le temperature dell’inverno.

Le temperature basse della stagione invernale causano una diminuzione dell’idratazione, soprattutto negli strati maggiormente superficiali e sensibili dell’epidermide. Bisogna infatti seguire tutti gli accorgimenti necessari, altrimenti si va incontro a una produzione eccessiva di sebo che chiude i pori favorendo la comparsa dell’acne e dei brufoli.

Durante questo periodo, la pelle ha minor quantità di ossigeno e di altri nutrienti per cui la beauty routine è fondamentale. In questo periodo, in cui a causa del freddo, si tende a stare maggiormente in casa o in spazi chiusi, la pelle può subire degli shock termici che i giusti prodotti possono alleviare in modo da prendersene cura.

Beauty routine invernale: consigli

Per quanto riguarda la beauty routine per l’inverno, bisogna optare per dei prodotti che abbiano proprietà che siano lenitive, idratanti e anche riparatrici in modo da trattare la pelle che va incontro a cambiamenti meteo e ne risente. Uno dei primi trattamenti da applicare è sicuramente una buona detersione del viso con formule delicate che proteggano in profondità.

Subito dopo la detersione, si consiglia di applicare un tonico dalla funzione lenitiva che permetta di ristabilire il normale pH della pelle. No ai prodotti e formulazioni ricche di grassi o additivi, ma è meglio puntare su creme che abbiano proprietà idratanti e ricche che rinforzino la pelle del viso.

Lo scrub è indicato nella beauty routine invernale dal momento che elimina le cellule morte e dona maggiore ossigenazione alla cute. Per chi ha la pelle grassa, durante il periodo invernale è bene cambiare le creme e i prodotti optando per texture che siano più ricche e meno pesanti. Ottimo anche un balsamo o burro cacao per le labbra che tendono a screpolarsi.

Oltre alla pelle del viso, anche il corpo necessita di un trattamento specifico. In questo caso, meglio puntare a delle creme e lozioni che siano maggiormente intense. Si consiglia anche l’uso della crema mani, considerando che il freddo tende a screpolare le mani e arrossarle. Per la pelle sensibile, si consigliano anche maschere viso che siano nutrienti e lenitive.

Beauty routine invernale: Amazon

Per chi sta proteggendo la pelle in vista dell’inverno, su Amazon si trovano diversi prodotti per la skincare dell’inverno con sconti e promozioni di cui approfittare. Cliccando sulla foto si possono trovare le caratteristiche del prodotto. La classifica qui sotto propone i migliori prodotti di beauty routine per l’inverno con una descrizione tra quelli maggiormente desiderati dalle consumatrici.

1)Acqua alle rose kit skin care routine

Un set di prodotti per il viso che comprende acqua micellare che deterge e strucca in profondità, ha proprietà idratanti e si adatta anche alla pelle sensibile. Si trovano i dischetti struccanti che eliminano le impurità, il tonico che mantiene la pelle delicata senza irritazioni, la crema viso e la maschera idratante in tessuto che nutre la pelle dandole luminosità. Dona una pelle elastica e morbida. In offerta con il 4%, un prodotto Amazon’s Choice.

2)Collistar crema mani e unghie

Una crema per le mani e le unghie sia per il giorno che la notte dall’azione riparatrice e rimpolpante. Previene le macchie cutanee, rigenera e leviga. A base di componenti naturali, quali germe di grano e semi di olio di lino. Adatto a qualsiasi età e rende le mani vellutate e morbide. In vendita con il 19%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Elizabet Arden, stick protettivo

Uno stick del celebre marchio Elizabeth Arden che protegge le labbra fino a un massimo di 8 ore. Ha una funzione levigante e idratante, oltre ad ammorbidire le labbra. Contiene vitamina E dall’ottima azione antiossidante. Un balsamo protettivo ed emolliente, adatto a qualsiasi stagione. In vendita con il 10%.

Oltre alla beauty routine, per chi ha la pelle sensibile, ecco i consigli per prendersene cura in inverno.