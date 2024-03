Cosa ci facevano Barbara D’Urso e Fedez sullo stesso treno ad alta velocità? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cosa ci facevano Fedez e Barbara D’Urso insieme in treno?

Incontro inaspettato sul treno per due volti noti. Il rapper Fedez e la conduttrice televisiva Barbara D’Urso si sono trovati, per puro caso, sullo stesso treno ad alta velocità. Fedez ha colto l’occasione per dare il via a un siparietto molto divertente, già divenuto virale sul web. Il rapper ha infatti trovato un video risalente al 2015 dove sotto le note di “Non c’è due senza trash” imitava proprio la D’Urso. Fedez ha documentato tutto sui social. “allora questo è un video… di che anno sarà? Del 2015. Sono io che faccio Barbara D’Urso. E attenzione all’inception… lo sta guardando Barbara D’Urso! L’ex conduttrice di “Pomeriggio Cinque” è apparsa molto divertita dalla cosa, e anche Fedez è scoppiato in una grossa risata. Il siparietto ha fatto il giro del web. Il rapper ha anche voluto scattare un selfie insieme alla D’Urso, pubblicato poi nelle storie su Instagram. Non si sa dove fossero diretti i due, Fedez molto probabilmente stava andando a registrare l’attesissima intervista con Francesca Fagnani a “Belve“. Anche Barbara tra l’altro dovrebbe essere intervistata dalla Fagnani. In passato i rapporti tra Fedez e la D’Urso non sono stati molto idilliaci, non sono mancate le frecciatine del rapper e le risposte in diretta da parte di Barbara ma oggi tutto sembra superato e il rapporto tra i due sembra davvero ottimo, come dimostra il divertente siparietto in treno.

Fedez a “Belve”: attesa per l’intervista con Francesca Fagnani

Come testimonia anche l’ultima storia pubblicata ieri da Fedez, il rapper era sul treno ad alta velocità per recarsi a Roma per registrare l’intervista con Francesca Fagnani per il programma tv “Belve”. Il rapper potrà così parlare della crisi con la moglie Chiara Ferragni e lo stop al podcast “Muschio Selvaggio“. Dopo l’intervista dell’imprenditrice e influencer a “Che Tempo Che Fa” di qualche settimana fa, c’è davvero tanta curiosità nel sentire cosà dire Fedez. Chiara, tra l’altro, aveva dichiarato che la decisione di andare via di casa e di mettere in pausa il matrimonio è stata proprio di Fedez. Il rapper confermerà? Si era anche parlato di una diffida di Chiara Ferragni, ma a quanto pare non è così, anche se la Fagnani ha comunque detto che il focus dell’intervista non sarà il matrimonio. Ricordo che c’erano stati dubbi sulla presenza di Fedez, infatti lo scorso mese di ottobre la Fagnani aveva scritto queste parole su Instagram, a conferma dei rumor dello stop della Rai al suo invito al rapper: “solo un chiarimento per quanto riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve: è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari no finirà così.”

