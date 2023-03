Al giorno d’oggi gli occhiali da vista non vengono più considerati come un qualcosa di indesiderato ma come un vero e proprio accessorio in grado di valorizzare la propria immagine. Vediamo, all’interno di questo articolo, di scoprire insieme quali sono i modelli di tendenza per questo 2023.

Occhiali da vista: come scegliere il modello giusto

Un tempo la scelta era abbastanza limitata, oggi invece troviamo un’infinità di modelli, forme e colori diversi di occhiali da vista e capire quale sia quello adatto a noi non è così semplice. Innanzitutto se vogliamo che i nostri occhiali da vista diano un tocco in più al nostro look, donandoci eleganza, femminilità e anche un pò di mistero, è importante scegliere il modello in base alla forma del viso, al taglio e al colore degli occhi, oltre a dare un occhio a quelle che sono le tendenze del momento.

Se avete un viso ovale siete tra le più fortunate poichè questa forma del viso è molto equilibrata e perciò sta bene con praticamente tutti i tipi di montatura. Ciò a cui dovete però fare attenzione è la dimensione, se il vostro viso è grande allora anche la montatura deve essere grande, se il vostro viso è piccolo la montatura deve essere piccola.

Se avete un viso tondo il consiglio è puntare su occhiali da vista senza montatura e dal taglio basso, così da slanciare il viso.

Se avete un viso oblungo ci vogliono occhiali da vista con lenti tonde e una montatura discreta.

Se avete un viso squadrato perfetti sono gli occhiali da vista stondati ai bordi, in modo da addolcire il volto.

Se avete un viso a triangolo la scelta è bene che ricada su montature oversize dalle linee tondeggianti.

Occhiali da vista: tendenze 2023

Gli occhiali da vista sono quindi ormai un vero e proprio accessorio da scegliere con calma e cura. Vediamo ora quali sono i modelli di tendenza per questo 2023.