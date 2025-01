Un evento imperdibile per le appassionate di bellezza

Milano si prepara ad accogliere SEPHORiA, l’evento di bellezza più atteso dell’anno, che si svolgerà dal 28 al 30 marzo presso The Mall in Porta Nuova. Dopo il successo dell’edizione francese, l’Italia avrà finalmente la sua occasione per immergersi in un mondo di bellezza e innovazione. Con oltre 3000 metri quadri di spazio dedicato, i visitatori potranno vivere un’esperienza unica, trasformata in una vera e propria Beauty Funhouse.

Un programma ricco di esperienze immersive

Durante le tre giornate di SEPHORiA, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare 35 brand iconici, partecipare a masterclass tenute dai fondatori dei marchi più amati e ricevere consulenze private da esperti del settore. Ogni giorno sarà caratterizzato da un’atmosfera vibrante e colorata, tipica dell’universo Sephora. Le masterclass offriranno ai partecipanti la possibilità di apprendere dai migliori make-up artist internazionali, rendendo l’evento non solo un momento di svago, ma anche un’importante occasione di crescita personale e professionale.

Dettagli pratici per partecipare

SEPHORiA sarà aperto al pubblico con fasce orarie specifiche: il 28 marzo dalle alle , il 29 marzo dalle alle e il 30 marzo dalle alle . I biglietti saranno disponibili online e ogni sessione durerà 3 ore. Al termine di ogni esperienza, i partecipanti riceveranno una bag esclusiva contenente una selezione dei migliori prodotti dei brand distribuiti da Sephora, un modo per portare a casa un pezzo di questa straordinaria esperienza.

«Siamo entusiasti di accogliere la nostra community in questa prima edizione italiana di SEPHORiA», ha dichiarato Beyhan Figen, Direttore Generale di Sephora Italia. «Questo evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel nostro mondo e vivere i valori che ci contraddistinguono». Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento magico e di scoprire le ultime tendenze del mondo della bellezza.