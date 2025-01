Sean Hannity e il mistero della sua nuova acconciatura

Il cambiamento di look di Sean Hannity

Negli ultimi giorni, il conduttore di Fox News, Sean Hannity, ha attirato l’attenzione dei suoi telespettatori per un cambiamento di look che ha sollevato non poche polemiche. La sua nuova acconciatura, che molti hanno paragonato a una parrucca, è diventata oggetto di discussione sui social media, in particolare sulla piattaforma X (ex Twitter). Gli utenti non hanno esitato a esprimere le loro opinioni, spesso con toni sarcastici e critici.

Le reazioni del pubblico

La reazione del pubblico è stata immediata e variegata. Molti utenti hanno commentato in modo negativo, chiedendosi se Hannity avesse effettivamente indossato una parrucca. “Did Hannity get a new toupee… it’s awful,” ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Hannity needs a new hair piece…”. Questi