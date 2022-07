Se mi vuoi bene: trama e cast

Se mi vuoi bene è un film di Fausto Brizzi, uscito nel 2019, con un cast italiano d’eccezione. Una commedia piacevole e divertente, che ha ottenuto un grande successo.

Se mi vuoi bene: la trama

Se mi vuoi bene è una commedia italiana uscita al cinema nel 2019.

Il film, diretto da Fausto Brizzi, vanta un cast italiano davvero d’eccezione, di cui fanno parte Claudio Bisio, Gianmarco Tognazzi, Sergio Rubini, Lucia Ocone, Dino Abbrescia e Nancy Brilli. Il film racconta la storia di Diego, interpretato da Claudio Bisio, che pur essendo un avvocato di grande successo, sta facendo i conti con una depressione devastante, che ha completamente travolto la sua vita. Il protagonista decide di farla finita e tenta il suicidio, senza riuscirci.

Dopo questo fallimentare tentativo di farla finita, incontra una persona che cambia completamente la sua vita. Sulla strada per andare al suo studio legale, scopre un insolito ed eccentrico negozio: Chiacchiere. Decide di entrare e conosce il proprietario di quello strano negozio, Massimiliano. Chiacchierando con lui, riesce finalmente a trovare la soluzione ai suoi problemi psicologici, ovvero quello di iniziare a fare del bene a tutti i suoi cari. Così inizia a studiare e analizzare tutti i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici e addirittura la sua ex moglie.

Proverà in tutti i modi a risolvere ognuno di questi ipotetici problemi, ma finirà con il rovinare completamente la vita a queste persone, con conseguenze devastanti, completamente diverse da quelle che sperava.

Se mi vuoi bene: il cast

Il cast della commedia Se mi vuoi bene è composto da molti attori e molte attrici amatissimi dal pubblico:

Claudio Bisio – Diego;

– Diego; Sergio Rubini – Massimiliano;

– Massimiliano; Dino Abbrescia – Luca;

– Luca; Lorena Cacciatore – Laura;

– Laura; Luca Carboni – se stesso;

– se stesso; Valeria Fabrizi – Olivia;

– Olivia; Flavio Insinna – Edoardo;

– Edoardo; Susy Laude – Simona;

– Simona; Laura Magni – Maria;

– Maria; Maria Amelia Monti – Giulia;

– Giulia; Lucia Ocone – Loredana;

– Loredana; Cochi Ponzoni – Adriano Bertoni;

– Adriano Bertoni; Memo Remigi ;

; Elena Santarelli – Daniela;

– Daniela; Gianmarco Tognazzi – Alessandro.

Se mi vuoi bene: curiosità sul film

Il protagonista, Claudio Bisio, amatissimo dal pubblico, è al suo 43esimo film uscito nelle sale cinematografiche. Fausto Brizzi, il regista, ha dichiarato che, per riuscire a dare maggiore valore ai momenti più sentimentali ed emozionanti della commedia, ha usato le canzoni di Luca Carboni, che fa anche uno speciale cameo, e di Edoardo Bennato, tra cui anche la sua famosissima “Un giorno credi”. Un modo per rendere l’atmosfera ancora più intensa e sentimentale, in tutte quelle scene che lo richiedevano. Il film è stato interamente girato a Torino, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, e con una troupe composta per più del 50% da professionisti locali. Una decisione che ha dato modo ai lavoratori locali di lavorare ad un progetto molto importante per il grande e piccolo schermo. “Il “Negozio delle Chiacchiere”, luogo in cui il protagonista Diego, interpretato da Claudio Bisio, fa il suo importante incontro con Massimiliano, il proprietario interpretato da Sergio Rubini, in realtà è il ristorante vegano Soul Kitchen di Torino.