Il fascino del Thai make up

Negli ultimi anni, il mondo della bellezza ha visto emergere diverse tendenze, ma una delle più affascinanti è senza dubbio il Thai make up. Questo stile di trucco, che si distingue per la sua naturalezza e leggerezza, sta guadagnando sempre più popolarità, specialmente tra le giovani donne che cercano un’alternativa al trucco pesante e artificiale. La bellezza tailandese si basa su un concetto di less is more, dove l’obiettivo è esaltare la bellezza naturale piuttosto che nasconderla.

Le caratteristiche del trucco tailandese

Il trucco tailandese si distingue per la sua capacità di creare un aspetto fresco e luminoso. La base è fondamentale: si utilizza un fondotinta leggero, che offre una coprenza bassa o media, per garantire un finish naturale. Le sopracciglia sono curate con due matite, una più chiara per la parte interna e una tono su tono per la coda, sempre mantenendo un tratto leggero. Il contouring è facoltativo e deve essere molto delicato, per non appesantire il viso.

Passaggi per un look perfetto

Per ottenere il look tailandese, è importante seguire alcuni passaggi chiave. Dopo aver applicato la base, si passa al blush, che deve essere in crema o liquido e applicato sotto gli occhi per un effetto sano e luminoso. Gli occhi sono il punto focale di questo trucco: si utilizzano ombretti nei toni del rosa e del pesca, sfumati delicatamente per un effetto soft focus. L’eyeliner, preferibilmente marrone, viene applicato in modo sottile e sfumato, per allungare l’occhio senza risultare troppo marcato.

Il tocco finale: labbra e glitter

Infine, non può mancare un velo di ombretto glitter trasparente, applicato sia sulla palpebra che sotto l’occhio, per enfatizzare l’aegyo sal, un termine coreano che indica l’aspetto dolce e innocente degli occhi. Per le labbra, si scelgono tonalità di corallo e rosa, applicate con un picchiettamento per creare un finish sfocato e naturale. Questo look non solo è facile da realizzare, ma è anche perfetto per ogni occasione, dal giorno alla sera.