Che cos’è il contrast make-up?

Il contrast make-up è una tecnica innovativa che si propone di esaltare i colori e l’armonia naturale del viso. Questa pratica, recentemente popolarizzata sui social media, in particolare su TikTok, offre un approccio personalizzato al trucco, permettendo a ciascuna di noi di trovare il make-up ideale per il proprio incarnato. La make-up artist francese Ailénor ha creato un filtro che aiuta a comprendere il proprio livello di contrasto, facilitando la scelta dei colori più adatti.

Come funziona il contrast make-up?

La teoria alla base del contrast make-up si basa sull’analisi dell’equilibrio tra i vari elementi del viso, come il colore dei capelli, della pelle e degli occhi. Identificare quale di questi elementi spicca di più è fondamentale per determinare il giusto approccio al trucco. Non si tratta di seguire rigidamente le stagioni, ma di comprendere il contrasto, un aspetto chiave nell’analisi del colore. Ad esempio, se i colori di capelli, pelle e occhi sono molto simili, si parla di basso contrasto, mentre un mix di tonalità diverse indica un alto contrasto.

Come scegliere il rossetto giusto

La scelta del rossetto è cruciale nel contrast make-up. Per chi ha un basso contrasto, è consigliabile optare per colori più soft, come il rosa o il rosso scuro, per non sovrastare l’armonia del viso. Al contrario, chi ha un alto contrasto può permettersi tonalità più vivaci e brillanti, come il rosso intenso o il nude mieloso. Le tonalità di rossetto devono sempre riflettere il contrasto naturale del viso per ottenere un look equilibrato e armonioso.

I nuovi lanci nel mondo del make-up

Recentemente, Clinique ha lanciato il Pop™ Longwear Lipstick, un rossetto che promette una tenuta fino a 8 ore e una formula idratante. Questo prodotto è disponibile in diverse tonalità, adatte a ogni tipo di contrasto. La gamma include colori vivaci e nude, perfetti per esaltare la bellezza naturale di ogni donna. La chiave è scegliere il colore giusto che si adatti al proprio contrasto, per un risultato finale che illumina il viso e mette in risalto le caratteristiche personali.