Durante la serata di apertura del Festival di Sanremo 2021, la cantante Arisa ha sfoggiato un bracciale Cartier del costo di circa 7.000 € e con un significato nascosto alle spalle.

Sanremo 2021: il look di Arisa

La cantante lucana Arisa ha aperto la prima serata della kermesse più importante della musica italiana, il Festival di Sanremo giunto alla sua settantunesima edizione.

Tra tutti i look della prima serata di Sanremo 2021 è risaltato quello di Arisa per eleganza e soprattutto per i dettagli preziosi. Innanzitutto la cantante ha sfoggiato un tailleur rosso firmato Maison Margiela con giacca a doppiopetto e pantaloni ampi. Il rosso, simbolo di forza ma anche della lotta contro la violenza sulle donne, è metafora della tenacia e della vitalità della giovane Arisa. I dettagli del vestito, con impunture bianche a vista, sottolineano l’eleganza del capo sfoggiato.

Non solo: a rendere più chic l’outfit scelto da Arisa c’è la rosa impugnata durante l’esibizione canora e il tubo metallico che ne raccoglie l’acconciatura, semplice ma d’effetto. A stupire però è stato soprattutto un altro dettaglio del look di Arisa a Sanremo 2021: il bracciale indossato sopra la manica della giacca.

Il bracciale di Arisa

Arisa ha scelto di indossare un caratteristico bracciale ad impreziosire il suo look per la serata d’apertura di Sanremo 2021. Si tratta di un gioiello firmato Cartier in oro giallo che ha la forma di un chiodo ripiegato su sé stesso. Indossato sulla giacca rossa, il bracciale si è posto in risalto anche per il prezzo. Vale più di 7.000 euro infatti il gioiello Cartier della serie Just Un Clou, della quale esistono anche orecchini e collane e varianti tempestate di diamanti.

A disegnare lo storico bracciale Cartier è stato il designer italo-americano Aldo Cipullo nel lontano 1971. Cipullo trovava dietro gli attrezzi da ferramenta, un significato più poetico e profondo e ha deciso di far diventare viti, bulloni e chiodi dei gioielli di alta fattura. Il bracciale Just un clou, che tradotto significa ‘solo un chiodo‘, è diventato una vera e propria opera d’arte indossata dalle star di tutto il mondo. Si può dire che anche il chiodo, insieme al colore rosso del vestito di Arisa, ne simboleggi la forza e determinazione.