Sanremo 2021, le pagelle ai look della prima serata

Sanremo 2021 ha finalmente aperto i battenti. La prima serata è andata in scena con buona musica, qualche gag più o meno simpatica e ospiti che hanno riscosso un discreto successo. Per quanto riguarda i look, quali sono le pafelle del debutto?

Sanremo 2021: le pagelle ai look

Il Festival di Sanremo 2021, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, ha aperto i battenti. La prima serata è andata in scena e i look dei partecipanti hanno più o meno entusiasmato i telespettatori. Ad aprire le danze, ovviamente, Amadeus e Fiorello. Mentre il direttore artistico ha scelto il classico smoking con l’immancabile papillon di paillettes, Fiore ha deciso di fare il suo ingresso all’Ariston imitando Achille Lauro: cappotto enorme, tempestato di fiori, con tanto di rossetto grigio e smalto nero.

Fortunatamente, l’outfit è durato quanto la prima gag. Il secondo abito, identico a quello di Amadeus, gli rende giustizia. I due conduttori di Sanremo 2021 conquistano entrambi un 8 pieno.

Matilda De Angelis, prima donna del 71° Festival, arriva sul palco dell’Ariston con un abito color vinaccia. Spalline ampie, scollatura con motivo di brillanti sul seno sinistro e lunghezza al polpaccio. Che dire? Speriamo nel prossimo look, voto 6.

Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso di Sanremo 2021, sembra uscito da un matrimonio gipsy: lo smoking con la camicia fuori dai pantaloni può anche passare, ma la mega spilla sul lato sinistro della giacca no. Il calciatore del Milan è too much: 5 per la simpatia.

Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al Covid, arriva all’Ariston dando uno smacco a tutti i partecipanti. Un abito a dir poco delicato: rosa antico, con corpetto glitterato, e qualche tocco di argento sulla gonna. Semplice, ma allo stesso tempo bellissima: voto 9.

Loredana Bertè, ospite della kermesse, non ha sfoggiato niente di diverso rispetto al solito. L’unico dettaglio in più sono le farfalle colorate a clip applicate sulla sua chioma azzurra. Avendo fatto un omaggio alle donne vittime di femminicidio, con tanto di scarpe rosse sul palco e fiocchetto al centro del petto, non possiamo che premiarla: 7.

Gli outfit delle Nuove Proposte

La kermesse musicale entra nel vivo con la presentazione e la relativa esibizione dei primi quattro cantanti della categoria Nuova Proposte: Gaudiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast.

Gaudiano, in gara con il brano Polvere da sparo, ha sfoggiato un completo giacca e pantaloni celeste, con una t-shirt bianca. Scelta scialba, ma gli assegniamo un 5 di incoraggiamento perché fa parte dei ‘giovani’.

Elena Faggi con la canzone Che ne so ha optato per un vestito da scolaretta anni ’50, color argento con spalline bombate. A dare un tocco finale è l’acconciatura alla Sailor Moon. La domanda è solo una: perché? Per essere gentili, voto 4.

Avincola, in gara con il brano Goal, è arrivato sul palco dell’Ariston con un completo di jeans arancione e un berretto nero. Meriterebbe un NC – non classificato – in pagella, ma gli diamo un 2 di incoraggiamento.

Folcast, con la canzone Scopriti, è l’unico dei colleghi delle Nuove Proposte ad aver scelto un look passabile: giacca terra di siena e pantalone marrone. Outfit basic, ma almeno in linea con le tendenze colori dell’anno in corso: 6.

Le pagelle dei 13 Big di Sanremo 2021

Il primo Big ad esibirsi è Arisa, con il brano Potevi fare di più. Rosalba Pippa ha scelto un tailleur pantalone rosso brillante. Lo scivolone l’ha commesso con il rossetto, che la penalizza: 7.

Colapesce e Dimartino, con la canzone Musica leggerissima, hanno optato per due abiti identici, uno celeste e l’altro lilla. Sulla stessa linea di Gaudiano, conquistano un 4 perché dai Big ci aspettiamo un po’ di stile in più.

Aiello, in gara con Ora, ha sfoggiato un abito nero, con cuciture bianche a vista sulle spalle e sui polsini. Peccato i pantaloni larghi e le scarpe in stile balli latini: l’artista guadagna un 4.

Francesca Michielin e Fedez, con il brano Chiamami per nome, sono allineati anche nell’outfit: lui abito nero classico firmato Versace, mentre lei un pantalone sempre scuro, a vita alta e bombato, e un top velato con brillanti. Nel complesso hanno fatto una bella figura: un 7 pieno.

Max Gazzè, per la sesta volta sul palco dell’Ariston, nel 2021 con il brano Il farmacista, ha scelto un outfit ispirato a Leonardo Da Vinci. Barba e capelli grigi lunghissimi e vestito blu in velluto: un bell’8 per l’inventiva non glielo leva nessuno.

Noemi, in gara con Glicine, ha sfoggiato un abito a sirena grigio, tutto paillettes, che ha messo in risalto la ‘nuova’ forma fisica. Bella e brava: un 7 pieno in pagella lo merita.