La cantante Samantha Fox è stata arrestata perché ubriaca in aereo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Samantha Fox è stata arrestata: era ubriaca in aereo

La cantante, attrice ed ex modella britannica Samantha Fox è stata arrestata e ha trascorso così una notte in cella prima di essere rilasciata su cauzione. Samantha si trovava a bordo di un volo della British Airways, partito da Londra e diretto a Monaco di Baviera, quando è stata protagonista di una lite con un altro passeggero. Alcune fonti del tabloid inglese The Sun hanno riferito che l’aereo si trovava ancora a terra quando è iniziata la discussione tra la donna, icona dello spettacolo negli anni Ottanta, e il passeggero. Le procedure di decollo sono state subito interrotte e tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo, per poi essere ospitati in hotel e essere nuovamente imbarcati sul volo il giorno seguente. La polizia, intervenuta sul posto, ha arrestato la Fox, la quale era visibilmente ubriaca. La cantante britannica si è detta molto dispiaciuta per quello che è accaduto e per i disagi procurati. Come detto in precedenza, la donna, dopo una notte in carcere, è stata rilasciata il giorno seguente su cauzione. Sempre secondo The Sun, Samantha Fox starebbe collaborando con la polizia per chiudere subito il caso.

Chi è Samantha Fox

Come abbiamo appena visto, Samantha Fox è stata è protagonista di uno spiacevole episodio a bordo di un volo diretto a Monaco di Baviera e in partenza da Londra. La donna, visibilmente ubriaca, è stata arrestata per una lite con un altro passeggero, per poi essere rilasciata su cauzione il giorno successivo. Samantha Fox è una cantante, attrice ed ex modella britannica classe 1966. Samantha è stata una vera e propria icona dello spettacolo nel corso degli anni Ottanta, soprattutto grazie ai singoli “Touch Me (I Want Your Body)” e “Nothing’s Gonna Stop Me Now”. Nel corso della sua carriera come cantante, Samantha Fox ha pubblicato 7 album, l’ultimo nel 2005, e 4 raccolte, l’ultima nel 2017. Oltre a lavorare come cantante, Samantha Fox ha lavorato anche come modella, celebri i suoi scatti sexy. Le sue ultime foto senza veli risalgono al 1996, quando posò per la rivista Playboy, all’età di 30 anni. L’amministratore della carriera come modella di Samantha fu inizialmente il padre ma, quando la Fox scoprì che i suoi compensi le venivano sottratti proprio dal padre, decise di interrompere i rapporti. Samantha Fox ha preso parte anche ad alcune pellicole, quali “Rock Dancer”, “It’s Been Real” e “The Match”. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, nel 2003 Samantha Fox ha fatto coming out, rivelando di essere omosessuale, o meglio dicendo di essere molto innamorata di Myra Stratton, la sua compagna dell’epoca morta nel 2015 a causa di un brutto male. Oggi Samantha Fox è felicemente sposata con Linda Brigitte Olsen, e ha anche adottato i suoi due figli.

