Come mai Harry e William hanno litigato? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché Harry e William hanno litigato?

Il rapporto tra il William e Harry negli ultimi anni è spesso stato al centro del gossip. Il raffreddamento tra i due pare che sia cominciato quando Harry ha iniziato la sua relazione con colei che è poi divenuta sua moglie, ovvero Meghan Markle. A oggi pare che siano arrivati a una vera e propria rottura. Le cose sono peggiorate non solo dopo l’intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey, ma soprattutto dopo la pubblicazione dell’autobiografia di Harry, “Spare”. Il “Guardian” ha recentemente riportato parte di un capitolo dove il Duca di Sussex ha raccontato che, nel 2019, c’è stato un vero e proprio scontro fisico con il fratello a Kensington Palace. Questo litigio sarebbe avvenuto dopo che l’erede al trono d’Inghilterra aveva chiesto al fratello un confronto per discutere sulla situazione in corso e degli attacchi ricevuti dai media. L’incontro, secondo Harry, sarebbe incominciato con William che ha attaccato Meghan Markle definendola come una persona “difficile, maleducata e intrattabile”. Harry a quel punto avrebbe detto al fratello che stava solo ripetendo quello che dicevano i media e che da lui si sarebbe aspettato di più. A questo punto i due hanno cominciato a urlarsi contro e a insultarsi e, quando Harry si stava allontanando, William lo avrebbe afferrato per il collo, tanto da strappargli la collana che aveva al collo, per poi spingerlo e farlo cadere a terra sulla ciotola del cane, che si è rotta procurandoli alcune escoriazioni. Nei giorni successivi, sempre nel libro di Harry, si legge che William gli avrebbe detto che non era il caso di raccontare quello che era successo a Meghan. Il Duca di Sussex acconsentì ma alla fine dovette dirlo alla donna, la quale aveva visto i tagli. Harry ha detto che Meghan era molto triste ma per nulla sorpresa o arrabbiata. Dopo quel litigio il rapporto tra i due fratelli si è rotto definitivamente.

La rottura tra Harry e William

Come abbiamo appena visto, dal libro “Spare” di Harry si evince che il rapporto tra lui e il fratello, il Principe William, si sia rotto definitivamente dopo il litigio avvenuto nel 2019, “per colpa” di Meghan Markle. Negli anni a venire, l’attuale Re Carlo III ha cercato più volte di risanare i rapporti tra i suoi due figli, tanto che, sempre nella sua autobiografia, il Duca di Sussex ha riportato un dialogo avvenuto tra lui, il padre e William, poco dopo la scomparsa del Principe Filippo, avvenuta nel 2021: “guardando i nostri volti arrossati, ci ha detto: ‘per favore ragazzi, non rendete i miei ultimi anni di vita una sofferenza”. Ancora oggi i rapporti tar i due sembrano tesi e ben lontani dal classico rapporto tra fratelli, ma nella vita non si sa mai e il riavvicinamento tra i due non è comunque da escludere.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Kate Middleton in ospedale: come sta dopo l’intervento all’addome?

Regina Elisabetta II: svelata la sua ultima preoccupazione dalla principessa Anna