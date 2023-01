Rufus Sewell, chi è: biografia e carriera

Rufus Sewell è un attore britannico di grande successo, che ha ottenuto ruoli in pellicole horror molto attese, film acclamati e premiati. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua vita privata e la sua carriera.

Rufus Sewell: chi è?

Rufus Sewell è un attore britannico, nato nel Regno Unito il 29 ottobre 1967, sotto il segno zodiacale dello scorpione. L’attore, che ha ottenuto un grande successo durante la sua carriera, è alto un metro e ottantatré centimetri, ha gli occhi azzurri e i capelli neri. Rufus Sewell ha un fratello maggiore e i suoi genitori si sono separati quando lui aveva solo cinque anni. Il padre è morto quando lui aveva dieci anni.

Ha preso parte di alcuni film che hanno fatto molto parlare di sé, tra pellicole horror particolarmente attese, film acclamati e premiati e biopic oggetto di discussione. Nel 2021 ha recitato in Old, di M. Night Shyamalan, un inquietante film horror ambientato in un luogo dove il tempo passa molto più velocemente del normale. In questo film ha interpretato il ruolo di Charles, uno dei protagonisti. Nel 2020 è entrato a far parte del cast di The Father, candidato all’Oscar come Miglior Film e vincitore di 2 Academy Awards.

L’attore è apparso anche in Judy, pellicola che parla degli ultimi anni della vita e della carriera di Judy Garland. Rufus Sewell è figlio d’arte e dopo il liceo ha iniziato ad interessarsi alla recitazione, frequentando il West Thames College e il Central School of Speech and Drama. Il ruolo che gli ha regalato maggiore popolarità è stato quello nella serie tv Middlemarch, mentre sul grande schermo ha ottenuto un grande successo con la pellicola Dark City, e con i film Martha da legare e Illuminata, che sono usciti tutti nel 1998.

Rufus Sewell: la sua carriera e la vita sentimentale

Sono tanti i ruoli ottenuti dall’attore grazie al suo grande talento. Rufus Sewell ha recitato in Il destino di un cavaliere, The Legend of Zorro, The Illusionist – L’Illusionista, Amazing Grace, L’amore non va in vacanza, The Tourist, e molti altri ancora. Si tratta di pellicole di grande successo, che l’hanno portato ad avere una grande carriera. Sul piccolo schermo ha preso parte a diverse serie televisive, dove ha partecipato anche come personaggio ricorrente. Tra quelle più conosciute troviamo I pilastri della Terra, The Man in the High Castle, Victoria, dove ha interpretato un personaggio chiave, e The Marvelous Mrs.Maisel, dove è apparso come guest star. Nel corso degli anni ha saputo affermarsi sempre di più come attore, grazie anche ai ruoli particolarmente amati che ha ottenuto in tutte queste pellicole, che lo hanno portato ad ottenere un successo sempre più grande. Rufus Sewell è padre di due figli ed è stato sposato per pochi mesi con la giornalista di moda Yasmin Abdallah. Dal 2004 al 2006 ha avuto un secondo matrimonio con la produttrice e sceneggiatrice Amy Gardner, poi ha avuto una relazione con la modella Ami Komai ed è stato legato all’attrice Alice Eve dal 2006 al 2008.