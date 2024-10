Che cos’è la riflessologia facciale vietnamita? Quali sono i suoi benefici? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Riflessologia facciale vietnamita: che cos’è

Si sente spesso parlare della riflessologia facciale vietnamita, ma che cos’è? Si tratta di una tecnica di massaggio zonale sul viso. Massaggiando alcuni punti del viso infatti è possibile trattare disturbi di organi e parti del corpo. Il Dien Chan, questo il nome originale del metodo, è nato in Vietnam agli inizi degli anni Ottani grazie al professore agopuntore Bui Quoc Chau. In realtà, gli interventi sui visi dei pazienti erano già noti in Cina e in Giappone più di 5.000 anni fa. In poche parole la riflessologia facciale vietnamita è una tecnica in grado di rafforzare le difese naturali e di risvegliare l’energia personale grazie alla stimolazione di alcuni punti del viso.

Riflessologia facciale vietnamita: come si fa

La riflessologia facciale vietnamita è una tecnica di massaggio zonale, si massaggiano alcuni punti del viso per avere benefici in tutto il corpo. Molti disagi infatti sono dovuti ha dei blocchi energetici interni e quindi riequilibrando l’energia, si riescono a ottenere dei benefici per il benessere del nostro corpo. La riflessologia facciale vietnamita considera circa 600 punti riflessi sul viso e, in molti casa, basta stimolarne da 2 a 5, per ottenere dei risultati soddisfacenti. Ma, quali sono i punti base della riflessologia facciale vietnamita? Vediamoli insieme:

Efficacia : questa tecnica risulta essere molto efficace, i risultati sono infatti spesso buoni;

: questa tecnica risulta essere molto efficace, i risultati sono infatti spesso buoni; Semplicità: è molto semplice in quanto bastano anche le dita della mano, non servono gli aghi come nell’agopuntura;

è molto semplice in quanto bastano anche le dita della mano, non servono gli aghi come nell’agopuntura; No controindicazioni : chiunque la può fare e non ha in sé controindicazioni;

: chiunque la può fare e non ha in sé controindicazioni; Autonomia: si può fare ogni volta che si vuole.

Andiamo a vedere adesso insieme quali sono i benefici della riflessologia facciale vietnamita.

Riflessologia facciale vietnamita: tutti i benefici

Come abbiamo appena visto, la riflessologia facciale vietnamita, o Dien Chan, non ha alcuna controindicazione e si può fare in qualsiasi momento, in quanto si può effettuare il massaggio usando semplicemente le dita delle mani. Ma, quali sono i benefici? Scopriamoli adesso insieme:

Difese naturali : la riflessologia facciale vietnamita è in grado di rafforzare le difese naturali;

: la riflessologia facciale vietnamita è in grado di rafforzare le difese naturali; Energia: risveglia l’energia grazie alla stimolazione di alcuni punti del viso;

risveglia l’energia grazie alla stimolazione di alcuni punti del viso; Anti-age: è anche anti-age in quanto con la microstimolazione la pelle è più elastica e quindi ritarda i segni dell’invecchiamento cutaneo;

è anche anti-age in quanto con la microstimolazione la pelle è più elastica e quindi ritarda i segni dell’invecchiamento cutaneo; Antistress: è un ottimo metodo per combattere lo stress;

è un ottimo metodo per combattere lo stress; Disintossicazione : è in grado di purificare polmoni, reni, pelle e sistema digerente;

: è in grado di purificare polmoni, reni, pelle e sistema digerente; Analgesico: funziona anche da analgesico per problemi quali mal di testa, dolori mestruali, sinusite, dolore alla cervicale;

funziona anche da analgesico per problemi quali mal di testa, dolori mestruali, sinusite, dolore alla cervicale; Disturbi: la riflessologia facciale vietnamita è anche di grande aiuto per disturbi quali ansia, attacchi di panico, problemi respiratori, problemi digestivi, cellulite, ritenzione idrica e gonfiore alle gambe.

Questi sono quindi i benefici della riflessologia facciale vietnamita. E voi, avete già provato questa tecnica di massaggio?