Staccare, rilassarsi e scaricare la tensione accumulata: sono tutte cose che aiuterebbero a concedersi un po’ di relax post lavoro. Un pensiero che ci culla, ma che nella pratica non è così facile come può sembrare.

Spesso infatti, inconsciamente portiamo il lavoro a casa sotto forma di pensieri e preoccupazioni o comunque, abbiamo anche altre faccende della vita quotidiana a cui pensare tra bollette da pagare o famiglia da gestire.

Come fare quindi, per rilassarsi davvero?

Relax post lavoro, come fare per trovarlo

Ci hai già provato. Hai seguito tutti i consigli possibili, trovati in qualche articolo online, per ricreare l’ambiente perfetto con luci soffuse, fragranze e rumori della natura. Scommetto che hai anche investito in questa faccenda, serissima, della ricerca del relax comprando un grazioso tappetino da pilates e l’abbigliamento giusto. Poi ti sei seduta, assumendo la classica posizione del loto, anche questa vista e rivista in quei famosi articoli, hai cercato di sgomberare la mente e…ecco che al posto di immaginare di essere in un’isola deserta lontana da tutti, non puoi fare a meno di pensare a quali saranno i programmi del giorno dopo.

Ma niente panico! Yoga e Pilates siano discipline molto utili allo scopo ma fortunatamente non sono le sole. Ci sono infatti tantissimi altri modi per raggiungere il momento tanto agognato del relax post lavoro.

Come trovarlo mangiando più sano

Quante volte, a causa dello stress, ti è capitato di avere lo stomaco chiuso e saltare i pasti, oppure al contrario, di ingozzarti? Questo succede perché spesso, a risentire del sovraffaticamento è proprio l’alimentazione.

Il consiglio non è quello di metterti a dieta, ma quello di imparare a mangiare più sano e ritrovare il piacere nel cibo, trovando il tempo di metterti ai fornelli. Ascolta il tuo corpo, non servono porzioni esagerate o leccornie piene di zuccheri e grassi, in cucina basta poco per farsi travolgere dai sapori.

Il rituale serale per un momento di relax post lavoro

Dopo il lavoro e dopo aver svolto tutte le altre attività quotidiane, non andare subito a dormire, ma trova un momento da dedicare a te stessa. Concediti qualche oretta davanti ad un film o una serie tv, oppure cerca un libro che possa piacerti e leggine qualche capitolo ogni sera.

Se invece è la musica ad appassionarti, oppure il disegno, trova il tempo da dedicare a te stessa e a questi particolari hobby prima di coricarti.

Relax post lavoro, trovalo con la pianificazione

No non è una cosa da adolescenti, tenere un diario è consigliato per imparare a gestire e a dare il giusto peso alle emozioni. Cosa molto utile da fare, se l’obiettivo è il raggiungimento del relax liberandoti dallo stress causato dal lavoro. Scrivi ciò che ti passa per la testa, immaginando di scavare dentro questa per tirare fuori tutti i pensieri e “chiuderli” tra un foglio e un altro.

Se l’idea di tenere un diario non ti soddisfa, puoi sempre organizzare un’agenda! Liste di cose da fare o da vedere, progressi fatti e obiettivi da raggiungere o, semplicemente, pianificare gli impegni settimanali decorandoli con i temi che più ti rispecchiano. In questo modo, anche pensare alle cose da fare, può diventare un momento di relax. La testa infatti, sarà impegnata a creare i ghirigori perfetti più che a soccombere allo stress. Provare per credere!