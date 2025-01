Un nuovo inizio per Raz Degan

Raz Degan, noto attore e personaggio televisivo, ha recentemente fatto il suo ritorno sul piccolo schermo, ma con una prospettiva completamente diversa. Ospite nel programma “Da noi… a ruota libera”, ha condiviso la sua evoluzione personale e professionale, rivelando come la sua passione per la natura e l’ambiente abbia preso il sopravvento sulla sua carriera di attore. Degan, che ha vissuto esperienze di vita straordinarie, ha deciso di dedicarsi a una causa che considera fondamentale: la salvaguardia della terra.

Il legame con la natura

La vita di Raz è stata caratterizzata da cambiamenti radicali. Cresciuto in un kibbutz in Israele e successivamente a New York, ha trovato la sua casa in Puglia, nella Valle d’Itria. Qui, ha scelto di vivere in un trullo, un’abitazione semplice che riflette il suo desiderio di tornare alle origini e di connettersi con la terra. “Quando ho acquistato il trullo, era solo un rudere, ma ora è un luogo splendido dove produco olio”, ha dichiarato. La sua filosofia di vita si basa sull’idea che la vera ricchezza risieda nella natura e nelle piccole cose, come piantare un albero o prendersi cura di un giardino.

Un attore con un messaggio

Raz Degan ha recentemente fatto il suo ritorno alla recitazione nella fiction Rai “A un passo dal cielo”, dove interpreta un personaggio che si batte per la salvaguardia del pianeta. Questo ruolo non è solo un lavoro per lui, ma un’opportunità per sensibilizzare il pubblico su questioni ambientali urgenti. “La finzione scenica può contribuire a porci interrogativi su certe questioni”, ha affermato. Degan è convinto che il suo lavoro possa ispirare le generazioni future a prendersi cura del nostro pianeta.

Un futuro dedicato all’ambiente

Oltre alla recitazione, Raz è attivamente coinvolto nella produzione di documentari che raccontano storie di vita e di natura. “Vado nei posti più reconditi del mondo per raccontare storie che possano ispirare”, ha spiegato. La sua compagna, Cindy Stuart, lo ha incoraggiato a tornare sul set, ma lui stesso ammette di preferire ora stare dietro la telecamera, dove può avere un maggiore controllo sui messaggi che desidera trasmettere. Degan ha chiarito che la sua missione è quella di lasciare un’eredità positiva per le generazioni future, sottolineando l’importanza di un impegno attivo nella salvaguardia dell’ambiente.