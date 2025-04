Il blu: un colore di fiducia e serenità

Il blu è un colore che evoca sensazioni di calma, sicurezza e fiducia. Non è un caso che le Nazioni Unite lo abbiano scelto nel 2007 come colore simbolico della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, celebrata ogni anno il 2 aprile. Questo colore, amato in tutto il mondo, rappresenta non solo la serenità, ma anche la complessità dell’autismo, una condizione che coinvolge la comunicazione e le relazioni interpersonali.

La storia del blu e la sua evoluzione

Il blu ha una storia affascinante. Anticamente, era uno dei colori meno riconosciuti dalle civiltà. Ad esempio, nell’Iliade e nell’Odissea di Omero, il blu non viene mai menzionato. Solo gli Egizi iniziarono a valorizzarlo, utilizzando il lapislazzuli per creare gioielli e maschere funerarie. Con il passare dei secoli, il blu è diventato un colore predominante nel mondo moderno, presente in loghi aziendali e piattaforme digitali, simbolo di affidabilità e connessione.

Il simbolo del puzzle e la sua controversia

Un altro simbolo spesso associato all’autismo è il puzzle, nato negli anni ’60. Questo simbolo, creato da persone non autistiche, ha suscitato molte critiche. Molti nella comunità autistica lo considerano riduttivo e stigmatizzante, poiché suggerisce che le persone autistiche siano enigmi da risolvere. Al contrario, il segno dell’infinito colorato sta guadagnando popolarità, rappresentando la neurodiversità e celebrando la complessità dell’autismo senza semplificarlo.

Il ruolo della comicità nella sensibilizzazione

La comicità può svolgere un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione sull’autismo. Sofia Gottardi, comica e attivista, utilizza il suo talento per affrontare temi legati all’autismo, contribuendo a ridurre pregiudizi e discriminazioni. Attraverso il suo spettacolo “Autistica Sprint”, Gottardi esplora la sua esperienza personale e invita il pubblico a riflettere sull’importanza di una rappresentanza autentica nella narrazione dell’autismo.

Verso una maggiore consapevolezza e inclusione

Aprile è un mese cruciale per riflettere sull’autismo e su come ne parliamo. È fondamentale coinvolgere le persone autistiche nella creazione di simboli e narrazioni che le rappresentano. La sensibilizzazione non deve limitarsi a gesti simbolici, ma deve includere ascolto e rappresentanza. Solo così possiamo costruire una società più accogliente e consapevole, in cui ogni voce venga ascoltata e rispettata.