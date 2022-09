Tutto ciò che pubblica conta migliaia di visualizzazioni e di like: Chiara Ferragni è la regina indiscussa dei post. Basti pensare che la recente foto pubblicata insieme al marito Fedez con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto cifre esorbitanti e una cascata di commenti e interazioni.

Chiara Ferragni è tendenza, e tra polemiche, parole di critica e apprezzamenti sinceri, rimane una delle personalità più emergenti degli ultimi anni.

A proposito di social, di contenuti, di like e di commenti, sorge però spontanea una domanda: quanto guadagna l’influencer attraverso la pubblicazione di post? Proviamo a fare un po’ di chiarezza.

Quanto guadagna Chiara Ferragni con un post su Instagram?

Per chi non lo sapesse, Chiara Ferragni detiene il primato degli influencer più ricchi d’Italia, ma non solo.

Secondo la classifica mondiale di Hopper HQ, infatti, l’influencer e imprenditrice occuperebbe la posizione numero 72 a livello mondiale. Dopo di lei Khaby Lame (il tiktoker con più seguaci al mondo) e Gianluca Vacchi (imprenditore non lontano da critiche e polemiche).

La professione influencer sta letteralmente superando di gran lunga le professioni “ordinarie”, come possono essere quelle di avvocati e ingegneri. Sebbene tale realtà possa scatenare reazioni controverse in moltissime persone (c’è chi afferma che con i social non si può vivere, che Instagram non è lavorare etc.), resta invece evidente quanto l’universo digitale sia una reale fonte di sostentamento non da poco.

Chiara Ferragni è forse uno degli esempi italiani più concreti, se non l’unico davvero lampante. Basti pensare che l’influencer arriva a guadagnare per un singolo post cifre come 82 mila dollari, che trasposti nella moneta italiana sfiorano i 78 mila euro.

Cifre letteralmente da capogiro, ma che confermano ancora una volta quanto sia potente la figura dell’imprenditrice. Ogni post che Ferragni pubblica diventa tendenza; ogni capo che lei indossa (taggando sempre il brand di riferimento e di conseguenza facendone pubblicità) diventa un must have da avere nell’armadio, ma non solo.

L’influencer pubblica quotidianamente più di un contenuto; sono molti i frame presi dalla vita famigliare, delle location da lei visitate (vacanze, week-end, hotel, gite fuoriporta etc.), così come sono assai frequenti momenti romantici in compagnia del marito Fedez. Non mancano ovviamente (è il suo lavoro) contenuti fashion, in cui realizza caroselli di “outfit check” allo specchio, capaci di diventare virali e veri punti ispirazionali per tutte le persone che la seguono con affetto.

Sponsorizzazioni, collaborazioni o meno, Chiara Ferragni lavora mostrando tutto ciò che fa e che la riguarda e tutto, ogni volta, raggiunge il mondo intero con numeri esorbitanti. Nulla è lasciato al caso quando si tratta di contenuti; una semplice foto in costume può alzare polemiche, così come può portare migliaia di ragazze ad acquistare proprio quel bikini.

Dietro ogni singola foto c’è un obiettivo e dietro ogni obiettivo c’è una strategia. La moda è la passione più grande dell’influencer ed è proprio essa ad averla portata a raggiungere la fama e il prestigio che attualmente ha. Un post equivale a quasi 78 mila euro: tutto quello che pubblica, lo ribadiamo, diventa oro.